أهل المجني عليه | مفاجأة صادمة في محاكمة قاتلي تاجر الذهب بالبحيرة

شهدت جلسة محاكمة المتهمين بقتل أحمد المسلماني، تاجر الذهب بالبحيرة، أمام محكمة جنايات دمنهور، الدائرة السادسة، عرض فيديو الواقعة، وبعض اللقاءات التليفزيونية لأهل المجني عليه.

ومن جانبه، قال محمد يسري أبو رابح، محامي المجني عليه، إن دفاع المتهمين طالبوا من هيئة المحكمة عقب عرض الفيديوهات، استدعاء الطبيب المعالج للمجنى عليه بمستشفى رشيد، إبراهيم قبطان، ومدير المستشفى لسؤالهم هل الحالة كانت مستقرة أو تستدعي النقل لمستشفى آخر، واستدعاء أشقاء المجني عليه، لسؤالهم فيما أقروا خلال اللقاءات التليفزيونية عن نقل الحالة من المستشفى إلى مستشفى آخر.

وأخذت هيئة محكمة جنايات دمنهور، إقرارات من محامي المتهمين بأن هذه الطلبات الأخيرة، وأن الجلسة المقبلة للمرافعة والفصل في القضية.

وكانت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار محمد حسن عبد الباقي مغيب محمد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمود أبو بكر عبد الفتاح محمد موسي، ومصطفى جلال على حسن عامر، وعمرو هاني عبد الحميد خلاف، شهدت اليوم الثلاثاء خامس جلسات محاكمة المتهمين بإنهاء حياة الشاب أحمد المسلماني تاجر الذهب بالبحيرة.

وقررت المحكمة في جلستها الماضية بتاريخ 10 نوفمبر الماضي، تأجيل محاكمة المتهمين بقتل الشاب أحمد المسلماني، تاجر الذهب بالبحيرة، لجلسة اليوم الثلاثاء لحضور المتهمين من محبسهما، حيث تعذر حضورهما الجلسة الماضية.

وفي وقت سابق استمعت المحكمة، للطبيب الشرعي، الذي تم استدعاؤه بناءً على هيئة الدفاع عن المتهمين، وناقشه دفاع المتهمين ووجهوا له عدة أسئلة حول الواقعة، وأسباب وفاة المجني عليه.