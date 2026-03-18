صحفي مغربي: سحب لقب أمم إفريقيا من السنغال «قرار سليم»

أكد الصحفي المغربي عبدالإله محمد، أن قرار الاتحاد الإفريقي بسحب لقب كأس الأمم الإفريقية من المنتخب السنغالي ومنحه لأسود الأطلس، جاء متوافقًا مع اللوائح الرسمية.



وأشار عبدالإله محمد، عبر برنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا، على قناة صدى البلد إلى أن انسحاب منتخب السنغال من المباراة ثم عودته لاحقًا لم يكن يسمح له بالمشاركة، فيما حرص حكم النهائي على إخراج اللقاء بشكل لائق أمام العالم للحفاظ على صورة البطولة.

وأضاف محمد، أن القرار جاء مفاجئًا بعد فترة من انتهاء البطولة، وهو ما دفع المنتخب المغربي لإقالة مدربه السابق والتعاقد مع مدرب جديد استعدادًا لمراحل لاحقة.

وأوضح الصحفي المغربي أن حتى الآن لم تتضح خطة لإقامة حفل تتويج رسمي للمغرب، لكنه لم يستبعد إمكانية تنظيم احتفالية لاحقًا لتكريم الفريق بعد الفوز باللقب.