الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تصعيد صادم في السنغال اعتراضًا على منح الكان للمغرب

أمم أفريقيا
محمد سمير

صعّد الاتحاد السنغالي لكرة القدم أزمة نهائي كأس الأمم الإفريقية، بعد تقدمه بشكوى رسمية إلى المحكمة الرياضية الدولية كاس، اعتراضًا على قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بمنح اللقب لمنتخب المغرب.

وأكد الاتحاد السنغالي في شكواه تمسكه الكامل بأحقيته في التتويج بالبطولة، مشيرًا إلى أن منتخب السنغال حقق الفوز في المباراة النهائية خلال الوقت الإضافي بنتيجة 1-0، وفقًا للوائح المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

خلاف قانوني حول أحقية اللقب

ويستند الجانب السنغالي في تحركه إلى أن نتيجة المباراة داخل الملعب يجب أن تكون الفيصل في تحديد البطل، معتبرًا أن ما حدث يمثل مخالفة للمعايير الدولية المنظمة للبطولات.

في المقابل، كان “كاف” قد قرر اعتماد فوز المغرب بنتيجة 3-0 اعتباريًا، بسبب مخالفات تنظيمية وقانونية نسبها إلى المنتخب السنغالي، وهو ما فجّر الأزمة بين الطرفين.

ومن المنتظر أن تنظر المحكمة الرياضية الدولية في الشكوى خلال الفترة المقبلة، في ظل تعقيد الملف وتشابك الجوانب القانونية، ما قد يفتح الباب أمام سيناريوهات متعددة بشأن مصير اللقب.

وتبقى الأنظار موجهة نحو قرار “كاس”، الذي سيكون حاسمًا في إنهاء واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في تاريخ الكرة الإفريقية، سواء بتثبيت قرار “كاف” أو إعادة النظر في أحقية التتويج

كيف تُسعد أبناءك في العيد بتكاليف بسيطة؟
طريقة عمل الكوكيز
