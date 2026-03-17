الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحذير عاجل من الأرصاد: سيول تضرب سيناء والبحر الأحمر وعواصف ترابية تجتاح البلاد غدا

نورهان خفاجي

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بياناً عاجلاً يحذر من حالة حادة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تضرب أغلب أنحاء الجمهورية غداً الأربعاء. 

وأوضحت هيئة الأرصاد أن البلاد ستشهد ارتفاعاً مؤقتاً في درجات الحرارة يتراوح بين (2 إلى 3) درجات، يصاحبه نشاط رياح قوي وأمطار رعدية تصل إلى حد السيول في بعض المناطق.

خريطة سقوط الأمطار والسيول:

حذرت الهيئة من فرص سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحياناً على مناطق من سيناء، ومحافظة البحر الأحمر، وخليج السويس، وشمال الصعيد، مؤكدة أنها قد تصل إلى حد السيول على بعض الطرق والمناطق الجبلية.

كما تتهيأ الفرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحياناً على مدن القناة، القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وجنوب الصعيد.

عواصف ترابية وتدهور في الرؤية:

أشار البيان إلى نشاط رياح قوي على أغلب الأنحاء تتراوح سرعته ما بين 40 إلى 50 كم/س، تكون مثيرة للرمال والأتربة، مما قد يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر، خاصة على مناطق من شمال وجنوب الصعيد وجنوب وشرق القاهرة. كما نبهت الهيئة من وجود "هبات رياح" قوية جداً قد تصل سرعتها إلى (60-70) كم/س بنسبة حدوث تصل إلى 30%.

 

اضطراب شديد في الملاحة البحرية:

البحر الأحمر وخليج السويس: اضطراب شديد جداً، حيث تصل سرعة الرياح إلى 70 كم/س، ويرتفع الموج من 2.5 إلى 4 أمتار.

البحر المتوسط: اضطراب الملاحة على سواحل (السلوم، مطروح، العلمين، الإسكندرية، وبلطيم)، حيث تصل سرعة الرياح إلى 60 كم/س، وارتفاع الموج من 2.5 إلى 3 أمتار.

تحذيرات هامة للمواطنين:

وجهت هيئة الأرصاد مجموعة من التعليمات العاجلة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية:

تجنب الوقوف أسفل الأشجار، اللوحات الإعلانية، والمنازل المتهالكة.

الحذر من احتمالية تشكل السيول على طرق سيناء والبحر الأحمر وشمال الصعيد.

الحذر من ضربات البرق وفرص تساقط "حبات البرد" مع السحب الرعدية.

اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة الرياح الهابطة القوية المصاحبة للسحب الرعدية.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية عدم الاستقرار الأحوال الجوية نشاط رياح قوي أمطار رعدية

