عوائد مغرية على شهادات الادخار.. تعرف على التفاصيل الكاملة

في ظل الترقب المستمر لمسار الجنيه المصري وتطورات الأحداث الجيوسياسية، خاصة الحرب الأمريكية على إيران، بالإضافة إلى نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر مطلع أبريل المقبل، يقدم كل من بنك مصر والبنك الأهلي المصري مجموعة من شهادات الادخار ذات العوائد المختلفة، مصممة لتلبية احتياجات المستثمرين الباحثين عن أدوات آمنة ومستقرة.

ومن خلال هذا التقرير، يرصد "صدى البلد" تفاصيل شهادات الادخار المتاحة في كلا البنكين:

أولا: بنك مصر

شهادات ادخار القمة بعائد شهري ثابت

- مدة الشهادة: 3 سنوات

- سعر العائد: 16% سنويا

- الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه

شهادات ادخار ابن مصر بعائد شهري متناقص

- مدة الشهادة: 3 سنوات

- العائد: 20.5% في السنة الأولى، 16.25% في السنة الثانية، و12.25% في السنة الثالثة

- الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه

شهادات ادخار ابن مصر بعائد سنوي متناقص

- مدة الشهادة: 3 سنوات

- العائد: 22% في السنة الأولى، 17.5% في السنة الثانية، 13.25% في السنة الثالثة

- الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه

شهادات ادخار يوماتي بعائد يومي متغير

- مدة الشهادة: 3 سنوات

- سعر العائد: 19%

- الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه

ثانيا: البنك الأهلي المصري

شهادات ادخار البلاتينية بعائد شهري ثابت

- مدة الشهادة: 3 سنوات

- سعر العائد: 16%

- الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه

شهادات ادخار البلاتينية بعائد شهري متدرج

- مدة الشهادة: 3 سنوات

- العائد: 21% في السنة الأولى، 16.25% في السنة الثانية، 12% في السنة الثالثة

- الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه

شهادات ادخار البلاتينية بعائد سنوي متدرج

- مدة الشهادة: 3 سنوات

- العائد: 22% في السنة الأولى، 17.5% في السنة الثانية، 13% في السنة الثالثة

- الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه

شهادات ادخار البلاتينية بعائد متغير يصرف ربع سنوي

- مدة الشهادة: 3 سنوات

- سعر العائد: 19.25%

- الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن يشهد السوق المصرفي حاليا طرح مجموعة من شهادات الادخار من بنك مصر والبنك الأهلي المصري، تتميز بتنوع العوائد لتلبية مختلف احتياجات المستثمرين.

وأضاف الإدريسي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هذه الأدوات تمثل خيارا آمنا ومستقرا للراغبين في حماية مدخراتهم وتحقيق عائد ثابت أو متدرج دون المخاطرة برأس المال.

والجدير بالذكر، أن تتميز شهادات الادخار بأنها خالية من المخاطر مقارنة بأدوات الاستثمار والادخار الأخرى التي تقدمها المؤسسات المالية غير المصرفية، ما يجعلها خيارا مناسبا للراغبين في تحقيق عائد ثابت أو متدرج على مدخراتهم.