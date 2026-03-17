أفضل أدعية ليلة القدر 2026 في رمضان مكتوبة.. دعوات تجلب الرزق والعفو والعافية
عوائد مغرية على شهادات الادخار.. تعرف على التفاصيل الكاملة
الاستثمار تضع شرطا أمام الشركات الناشئة للحصول على الخدمات الحكومية
تدشين صناديق استثمارية احترافية لدعم نمو الشركات الناشئة | تفاصيل مهمة
قبل افتتاحه التجريبى .. وزيرة الثقافة تتفقد الاستعدادات النهائية لـ مسرح مصر | صور
فلسطين: الاحتلال يستغل انشغال المجتمع الدولي بالأزمات الإقليمية لتكثيف سياساته الاستيطانية
ترامب: معظم حلفاء الناتو يرفضون المشاركة في العملية العسكرية ضد إيران
مدبولي يترأس اجتماع إدارة الأزمات لمتابعة تداعيات التصعيد العسكري على الاقتصاد
لبنان: ارتفاع عدد القـ.تلى إلى 912 شخصا.. و2221 جريحا
داخل إسرائيل.. الحرس الثوري يعلن تفجير طائرات أمريكية للتزود بالوقود
في حال رفض الإخلاء.. كيف يحصل المالك على حكم بطرد المستأجر؟
العاهل الأردني وملك البحرين: اعتداءات إيران انتهاك للسيادة وتهديد للأمن الدولي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

عوائد مغرية على شهادات الادخار.. تعرف على التفاصيل الكاملة

عوائد مغرية على شهادات الادخار.. تعرف على التفاصيل الكاملة
عوائد مغرية على شهادات الادخار.. تعرف على التفاصيل الكاملة
في ظل الترقب المستمر لمسار الجنيه المصري وتطورات الأحداث الجيوسياسية، خاصة الحرب الأمريكية على إيران، بالإضافة إلى نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر مطلع أبريل المقبل، يقدم كل من بنك مصر والبنك الأهلي المصري مجموعة من شهادات الادخار ذات العوائد المختلفة، مصممة لتلبية احتياجات المستثمرين الباحثين عن أدوات آمنة ومستقرة.

ومن خلال هذا التقرير، يرصد "صدى البلد" تفاصيل شهادات الادخار المتاحة في كلا البنكين:

أولا: بنك مصر

شهادات ادخار القمة بعائد شهري ثابت

 - مدة الشهادة: 3 سنوات

 - سعر العائد: 16% سنويا

 - الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه

شهادات ادخار ابن مصر بعائد شهري متناقص

 - مدة الشهادة: 3 سنوات

 - العائد: 20.5% في السنة الأولى، 16.25% في السنة الثانية، و12.25% في السنة الثالثة

 - الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه

شهادات ادخار ابن مصر بعائد سنوي متناقص

 - مدة الشهادة: 3 سنوات

 - العائد: 22% في السنة الأولى، 17.5% في السنة الثانية، 13.25% في السنة الثالثة

 - الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه

شهادات ادخار يوماتي بعائد يومي متغير

 - مدة الشهادة: 3 سنوات

 - سعر العائد: 19%

 - الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه

ثانيا: البنك الأهلي المصري

شهادات ادخار البلاتينية بعائد شهري ثابت

 - مدة الشهادة: 3 سنوات

 - سعر العائد: 16%

 - الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه

شهادات ادخار البلاتينية بعائد شهري متدرج

 - مدة الشهادة: 3 سنوات

 - العائد: 21% في السنة الأولى، 16.25% في السنة الثانية، 12% في السنة الثالثة

 - الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه

شهادات ادخار البلاتينية بعائد سنوي متدرج

 - مدة الشهادة: 3 سنوات

 - العائد: 22% في السنة الأولى، 17.5% في السنة الثانية، 13% في السنة الثالثة

 - الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه

شهادات ادخار البلاتينية بعائد متغير يصرف ربع سنوي

 - مدة الشهادة: 3 سنوات

 - سعر العائد: 19.25%

 - الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن يشهد السوق المصرفي حاليا طرح مجموعة من شهادات الادخار من بنك مصر والبنك الأهلي المصري، تتميز بتنوع العوائد لتلبية مختلف احتياجات المستثمرين.  

وأضاف الإدريسي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هذه الأدوات تمثل خيارا آمنا ومستقرا للراغبين في حماية مدخراتهم وتحقيق عائد ثابت أو متدرج دون المخاطرة برأس المال. 

والجدير بالذكر، أن تتميز شهادات الادخار بأنها خالية من المخاطر مقارنة بأدوات الاستثمار والادخار الأخرى التي تقدمها المؤسسات المالية غير المصرفية، ما يجعلها خيارا مناسبا للراغبين في تحقيق عائد ثابت أو متدرج على مدخراتهم.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة تبكير صرف معاشات أبريل 2026

حقيقة تبكير صرف معاشات أبريل 2026

الأرصاد الجوية

الأرصاد الجوية تعلن مفاجأة في الطقس بداية من الغد

الطماطم

أسباب ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق.. وهذا موعد انخفاضها

العيد امتى دار الإفتاء تحدد اول ايام عيد الفطر

العيد إمتى.. دار الإفتاء تحدد أول أيام عيد الفطر المبارك

نهال القاضي

وفاة الفنانة نهال القاضي.. تفاصيل موعد ومكان جنازتها

علامات ليلة القدر

علامات ليلة القدر 2026.. 7 أمارات مؤكدة لاحظ وقوعها قبل غروب شمس اليوم

صورة أرشيفية

فصل تلميذ في 6 ابتدائي لإعتداءه هو والدته على زميله بفناء مدرسة بالقليوبية

حدث في ليلة القدر

ماذا حدث في ليلة القدر؟.. 10 عجائب بين السماء والأرض فيها البشارة

ترشيحاتنا

جهود متنوعة

محافظ أسوان يشيد بجهود إعادة تشغيل محطة طلمبات قسطل بعد إصلاح العطل الكهربائي

صورة أرشيفية

محافظ الغربية يتفقد منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة بقطور

محافظ الغربية

«أنا هنا لخدمتكم»..محافظ الغربية يستمع لشكاوى المواطنين في قطور

بالصور

الوصفة الأصلية.. طريقة عمل كوكيز العيد

طريقة عمل الكوكيز
طريقة عمل الكوكيز
طريقة عمل الكوكيز

ما هى الأعراض التى تدل على تأثير الفسيخ الفاسد على الجسم؟

أعراض الفسيخ الفاسد على جسمك
أعراض الفسيخ الفاسد على جسمك
أعراض الفسيخ الفاسد على جسمك

في احتفالية كبرى.. تكريم 150 حافظا للقرآن الكريم بقرية أولاد عابدين في فاقوس

جانب من التكريم
جانب من التكريم
جانب من التكريم

صداع يوقظك من النوم فجأة.. ما أسبابه؟

صداع يوقظك من النوم فجأة… ما أسبابه؟
صداع يوقظك من النوم فجأة… ما أسبابه؟
صداع يوقظك من النوم فجأة… ما أسبابه؟

فيديو

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي مقاتلي القوات الجوية

وزير الدفاع: حريصون على تطوير القوات الجوية وتعزيز قدراتها القتالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صحاب الأرض… حين تتحول الدراما إلى شهادة على التاريخ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: حين يشتعل النفط.. يرتجف العالم

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حرب الممرات البحرية تشعل سباق السيطرة حول أفريقيا

الشيخ إبراهيم حلس مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر

الشيخ إبراهيم حلس يكتب: ليلة القدر .. رسالة سلام من الله لعباده

المزيد