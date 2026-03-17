أحمد حمدي يقترب من البنك الأهلي

دخل نادي البنك الأهلي في مفاوضات قوية مع أحمد حمدي، لاعب الزمالك، استعدادا لضمه نهاية الموسم الجاري.

وينتهى عقد أحمد حمدي مع الزمالك نهاية الموسم، ما يفتح الطريق أمام الانضمام مجانا لأي فريق.

وتوصل مسئولو نادي البنك الأهلي لاتفاق مبدئي مع أحمد حمدي لضمه في الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأبدى نادي بيراميدز اهتماما بضم اللاعب نهاية الموسم أيضا، لكن لم يتم الاتفاق بشكل نهائي، ما دفع اللاعب لاطلاع على عروض جديدة أكثر جدية.

في السياق نفسه، قام نادي الزمالك باستبعاد أحمد حمدي من المباريات بسبب عدم تجديد عقده مع الفريق خلال الفترة الماضية.