إيقاف قيد وقضيتين .. 3 شكاوى جديدة ضد الزمالك

تلقى نادي الزمالك أمس إيقاف القيد رقم 12 في مشواره خلال الموسم الحالي وذلك بسبب قيمة مستحقات صفقة بنتايك لصالح نادي سانت إيتيان الفرنسي.

وقدرت قيمة المستحقات المالية على الزمالك بنحو 500 ألف دولار كقيمة متبقية من صفقة انتقال المغربي محمود بنتايك من سانت إيتيان.

وبعد ساعات من إعلان الفيفا علم الزمالك بدخول قضيتين جديدتين على خط الأزمات داخل النادي خلال الفترة الماضية.

شكوى عواد

ويستعد محمد عواد لتقديم شكوى ضد الزمالك بسبب قرار استبعاده من التدريبات الجماعية الأمر الذي يعد مخالف للقوانين بعد ابتعاده لأكثر من شهرين.

ولم يتم إبلاغ عواد عن التفاصيل الخاصة بنتائج التحقيق الذي خضع له خلال الفترة الماضية ليكون قرار استبعاده دون سبب واضح.

رحيل أحمد حمدي

دخل أحمد حمدي في دوامة الأزمات مع الزمالك خلال الفترة الماضية بسبب اقتراب نهاية عقده ورحيله نهاية الموسم الحالي.

وحاول الزمالك تجديد عقد أحمد حمدي قبل ان تفشل المحاولات ويصر اللاعب على الخروج من الفريق نهاية الموسم.