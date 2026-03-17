مصطفى يونس: إمام عاشور وزيزو لو لعبوا نص ساعة من اللي لعبوها في الزمالك هيضيفوا للأهلي

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط عن تصريحات مصطفي يونس نجم الأهلي السابق عبر مواقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وقال مصطفى يونس نجم الأهلي السابق:

"إمام عاشور وزيزو لو لعبوا نص ساعة من اللي لعبوها في الزمالك هيضيفوا للأهلي ".



وأوضح طبيب الأهلي أن أحمد سيد زيزو تعرض لكدمة قوية في الكاحل، لافتًا إلى أن الثنائي ديانج وزيزو سوف يخضعان للفحص الطبي بعد العودة إلى القاهرة للاطمئنان على حالتهما قبل مران الفريق.

ويلتقي الأهلي مع الترجي التونسي يوم ٢١ مارس الجاري على استاد القاهرة في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.