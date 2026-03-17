نجم الأهلي السابق يهاجم زيزو.. ويشيد بالشحات: أفضل لاعب بمركزه

يرى محمود أبوالدهب نجم الأهلي السابق، إنه من الطبيعي عدم تكرار الأخطاء في مباريات فريق القلعة الحمراء، لما يمتلكه النادي من لاعبين مميزين.

وتابع خلال تصريحات إعلامية لقناة "تن"، أنه من الواجب على ييس توروب مدرب الفريق، أن يراجع قراراته وأن يتخلى عن صفة "المُكابرة"، ليعالج الأخطاء والهفوات والثغرات.

وانتقد الدفع بأحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي في مباراة الترجي التونسي، مشيرا إلى أن مروان عطية لا غنى عنه في مركز الوسط الدفاعي.

وأضاف عن مستوى زيزو نجم الفريق: "زيزو مش في تحسن ومش هيديك حاجة"، مضيفا: "الشحات لما بيشارك بيعمل حاجة محترمة. والشحات أفضل حد في مركزه".