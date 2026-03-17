أبو الدهب: ركلة جزاء الترجي صحيحة.. وزيزو لا يستحق المشاركة مع الأهلي

علَقَ محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي السابق على خسارة الفريق الأول لكرة القدم أمام نظيره الترجي التونسي بهدف نظيف في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا على ملعب حمادي العقربي بمدينة رادس.

وقال محمود أبو الدهب في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر فضائية TeN: ركلة الجزاء التي احتسبها حكم المباراة السنغالي عيسى سي لصالح فريق الترجي التونسي، صحيحة ولا شك فيها، حيث اصطدمت الكرة بيد محمد هاني لاعب الأحمر ، ولا يوجد سبب للاعتراض من الأساس، فالأهلي استحق الخسارة أمام الترجي من الناحية الفنية قبل أي شيء.

وأضاف “ييس توروب المدير الفني للفريق أدار اللقاء بشكل خاطئ وكانت هناك العديد من علامات الاستفهام في تشكيل الفريق ، وعلى رأسها عدم الاعتماد على مهاجم صريح والدفع بالمغربي أشرف بن شرقي في مركز رأس الحربة”.

وتابع: أحمد سيد زيزو لم يقدم الأداء المنتظر مع الأهلي منذ انضمامه إلى الأحمر في فترة الانتقالات الصيفية هذا الموسم ، وأرى أنه لا يستحق المشاركة أساسياً مع الفريق ولابد من الاعتماد على حسين الشحات في مركز الجناح الأيمن.