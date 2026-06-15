مباشر الآن .. الشوط الثاني مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026

بدأ الشوط الثاني من مباراة منتخب مصر وبلجيكا على أرضية ملعب لومن فيلد، ضمن منافسات الجولة الأولى بالدور الأول بالمجموعة السابعة لبطولة كأس العالم 2026، بتقدم مصر بهدف إمام عاشور.

بداية المباراة جاءت قوية وسريعة من الفريقين، إذ وضح على لاعبي منتخب مصر عدم الرهبة ورغبتهم في تهديد مرمى بلجيكا مبكرًا، وحصل مروان عطية على بطاقة صفراء في الدقيقة 12، وسدد دى بروين على مرمى شوبير لكن الكرة تمر بجوار القائم.

في الدقيقة 14 حصل تيموثى كاستانى على بطاقة صفراء بعد تدخل قوى على محمد صلاح، وفى الدقيقة 20 سجل إمام عاشور الهدف الأول من تسديدة قوية سكنت الشباك.

وتلقى أحمد فتوح لاعب منتخب مصر البطاقة الصفراء أمام بلجيكا فى الدقيقة 33، فيما تصدى كورتوا حارس بلجيكا لتسديدة قوية من زيكو كادت تسفر عن الهدف الثانى لمنتخب مصر، كما تصدى لفرصة مؤكدة من عمر مرموش لينتهى الشوط الأول بتقدم مصر 1-0.

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تشكيل منتخب مصر ضد بلجيكا

يستكمل منتخب مصر الشوط الثاني من المباراة بتشكيل يضم كلا من:

ـ حراسة المرمى:مصطفي شوبير (23)

ـ الدفاع : محمد هاني (3) ، حمدي فتحي (14)، ياسر إيراهيم (2)، أحمد فتوح (13).

ـ الوسط: مروان عطية (19)، مهند لاشين (17)، إمام عاشور (8).

ـ الهجوم: مصطفي زيكو (11)، محمد صلاح (10)، عمر مرموش (22).

وعلى دكة البدلاء: محمد الشناوي - مهدي سليمان - محمد علاء - طارق علاء - كريم حافظ - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - حسام عبد المجيد - نبيل عماد دونجا - محمود صابر - محمود تريزيجيه- أحمد سيد زيزو - إبراهيم عادل - هيثم حسن - حمزة عبد الكريم.

وتحظى المباراة بمتابعة جماهيرية واسعة باعتبارها الظهور الأول للمنتخب المصري في النسخة الحالية من المونديال، وسط آمال كبيرة بتحقيق نتيجة إيجابية تمنح الفراعنة دفعة قوية في مشوار التأهل إلى الدور المقبل.

إمام عاشور يمنح مصر التقدم أمام بلجيكا

شهدت المباراة بداية قوية من جانب المنتخب المصري، حيث نجح إمام عاشور في تسجيل الهدف الأول للفراعنة في الدقيقة 20 من عمر اللقاء، ليشعل حماس الجماهير المصرية التي تتابع مباشر الآن مباراة مصر وبلجيكا عبر مختلف القنوات الناقلة.

وجاء الهدف بعد أداء هجومي مميز للمنتخب الوطني الذي دخل المواجهة بثقة كبيرة أمام أحد أبرز المنتخبات الأوروبية المشاركة في البطولة.

تشكيل منتخب مصر أمام بلجيكا

دخل المنتخب المصري المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، حمدي فتحي، ياسر إبراهيم، أحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية، مهند لاشين، إمام عاشور.

خط الهجوم: مصطفى زيكو، محمد صلاح، عمر مرموش.

بينما ضمت دكة البدلاء عددًا من الأسماء البارزة مثل محمد الشناوي، محمود تريزيجيه، أحمد سيد زيزو، إبراهيم عادل ورامي ربيعة.

تشكيل منتخب بلجيكا

بدأ المنتخب البلجيكي اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: كاستانيي، براندون ميشيل، ناثان نجوي، توماس مونييه.

خط الوسط: أمادو أونانا، يوري تيليمانس، كيفن دي بروين.

خط الهجوم: لياندرو تروسارد، جيريمي دوكو، تشارلز دي كيتلير.

ويعكس هذا التشكيل قوة المنتخب البلجيكي الذي يدخل البطولة ضمن المرشحين للمنافسة على الأدوار المتقدمة.

مباشر الان مشاهدة مباراة مصر وبلجيكا عبر القنوات الناقلة

يمكن لعشاق كرة القدم متابعة مباشر الآن مشاهدة مباراة مصر وبلجيكا من خلال شبكة قنوات بي إن سبورتس، المالكة للحقوق الحصرية لبث مباريات كأس العالم 2026 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأعلنت الشبكة نقل المباراة عبر قناة:

beIN SPORTS MAX HD2

مع تغطية تحليلية شاملة قبل وبعد المباراة بمشاركة نخبة من المحللين ونجوم الكرة العربية والعالمية.

القنوات المجانية الناقلة للمباراة

إلى جانب القنوات المشفرة، تتوافر بعض الخيارات المجانية أمام الجماهير الراغبة في مباشر الان مشاهدة مباراة مصر وبلجيكا دون اشتراك.

ومن أبرز هذه القنوات:

القناة الجزائرية الرياضية الأرضية

التردد: 11680

الاستقطاب: أفقي H

الترميز: 27500

معامل التصحيح: 2/3

القناة الرياضية المغربية Arryadia TNT

التردد: 11180

الاستقطاب: عمودي V

الترميز: 27500

معامل التصحيح: 3/4

وتوفر هذه القنوات إمكانية متابعة عدد من مباريات البطولة وفق حقوق البث المتاحة لكل دولة.