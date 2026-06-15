منة فضالي تشارك جمهورها توقعها لنتيجة مباراة مصر وبلجيكا

شاركت الفنانة منة فضالي، الجمهور توقعها لنتيجة مباراة منتخب مصر وبلجيكا مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2026.

ونشرت منة فضالي صورا بالذكاء الاصطناعي بعلم مصر عبر إنستجرام وعلقت كاتبة : مصر هتغلب انهارده إن شاء الله.



مباراة منتخب مصر وبلجيكا



ويستعد منتخب مصر لخوض اختبار قوي أمام منتخب بلجيكا في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الإثنين على ملعب «لومن فيلد»، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

ويتواجد المنتخبان في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبي إيران ونيوزيلندا، في مجموعة تبدو مفتوحة على جميع الاحتمالات، ما يزيد من أهمية تحقيق نتيجة إيجابية في ضربة البداية.