فحص طبي لزيزو وديانج لحسم موقفهما من مباراة الترجي في دوري أبطال أفريقيا

يخضع الثنائي أليو ديانج وأحمد سيد زيزو لاعبا النادي الأهلي لفحص طبي اليوم لحسم موقفهم من الإصابة التي لحقت بهم خلال مباراة الذهاب أمام الترجي في دوري أبطال أفريقيا.

وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن أليو ديانج، لاعب الفريق، تعرض لكدمة في اليد خلال مشاركته في مباراة الترجي في دوري أبطال إفريقيا، التي أقيمت على الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس.

وأوضح طبيب الأهلي أن أحمد سيد زيزو تعرض لكدمة قوية في الكاحل، لافتًا إلى أن الثنائي ديانج وزيزو سوف يخضعان للفحص الطبي بعد العودة إلى القاهرة للاطمئنان على حالتهما قبل مران الفريق.

ويلتقي الأهلي مع الترجي التونسي يوم ٢١ مارس الجاري على استاد القاهرة في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.