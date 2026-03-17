نجم الزمالك السابق : هذا ما يحتاجه الدباغ.. والأبيض كان قريبا من الفوز أمام أوتوهو

يري عبدالحليم علي نجم الزمالك السابق، أن فوز الفارس الأبيض على أوتوهو كان قريبا، خلال لقاء الفريقين في الكونفدرالية.



وتابع عبدالحليم تصريحاته الإعلامية لقناة أون سبورت، بتوجيه التحية للاعبي الزمالك، لتجنب الخسارة في مباراة أوتوهو، على الرغم من معاناة بعض اللاعبين من الإجهاد بسبب تلاحم المباريات.

ويرى عبدالحليم أن النتيجة إيجابية، ولكنه قال إن الفوز كان قريبا، لاسيما في أواخر الشوط الثاني، كفرصة أحمد شريف.



وحذر عبدالحليم لاعبي الزمالك من النظر لمباراة أوتوهو على أنها سهلة. وتطرق للحديث عن عدي الدباغ صاحب هدف الفارس الأبيض في اللقاء السابق، وقال إن اللاعب بحاجة كبيرة لخوض الكثير من المباريات مع الفريق، ليكتسب المزيد من الثقة.

وأكد على أن اللاعب يمتلك العديد من الإمكانيات المميزة، وأضاف أن تقييم أي لاعب لا يجب أن يحدث إلا بعد مرور فترة كبيرة.

وتعادل فريق كرة القدم الأول بنادي

الزمالك، أمام أوتوهو في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية 2025/2026 بهدف لكل فريق، خلال اللقاء الذي أقيم على استاد ألفونس ماسامبا ديبا في برازافيل.