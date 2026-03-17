لماذا ليلة القدر خير من ألف شهر؟.. 19 سببا تجعل من ضيعها يندم
ارتفاع جديد.. سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 17-2-2026
قبيل عيد الفطر.. تكثيف الرقابة الميدانية على المواقف لضبط تعريفة الركوب
بعد مقتل 400 شخصا.. باكستان تشن غارات جوية على ولاية ننكرهار الأفغانية
مصر تطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتدخل للضغط على إسرائيل
الداخلية القطرية: مستوى التهديد الأمني مرتفع
السعودية تعلن اعتراض وتدمير 12 مسيرة الساعات الماضية
السلطات الإماراتية: مقتل شخص جراء حطام صاروخ بالستي تم اعتراضه في أبوظبي
جيش الاحتلال: سنواصل العمل بقوة ضد حزب الله
هل رأيت ليلة القدر أمس 27 رمضان؟.. باقي 3 علامات لم تظهر حتى الآن
مانشستر سيتي يستضيف ريال مدريد في مواجهة حاسمة بدوري أبطال أوروبا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

بعد القضية الـ 12 .. هل تنجح إدارة الزمالك في احتواء الأزمة واستعادة الاستقرار أم تستمر الدوامة القانونية لتهدد مستقبل الفريق؟

الزمالك
الزمالك

تتواصل أزمات نادي الزمالك على الساحة الدولية بعدما تلقى ضربة جديدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بقرار إيقاف القيد لمدة ثلاث فترات انتقالات متتالية في مشهد يعكس حجم التحديات الإدارية والمالية التي تواجه القلعة البيضاء خلال المرحلة الحالية.

القرار لم يكن مجرد عقوبة عابرة بل جاء ليسلط الضوء على تراكم القضايا الدولية ضد الزمالك والتي بلغت حتى الآن 12 قضية ما يضع النادي أمام اختبار صعب يتطلب تحركًا سريعًا لتسوية الملفات العالقة وتفادي مزيد من العقوبات.

أزمة جديدة تضاف للسجل

أعلن "فيفا" رسميًا إيقاف قيد الزمالك دون توضيح الأسباب في البداية قبل أن تكشف مصادر داخل النادي أن القرار مرتبط بمستحقات متأخرة لصالح نادي سانت إتيان الفرنسي على خلفية صفقة انتقال اللاعب المغربي محمود بنتايج.

وتقدر القيمة المالية المستحقة بنحو 500 ألف يورو وهي المبالغ التي لم يتم سدادها في المواعيد المحددة ما أدى إلى صدور قرار بإيقاف القيد حتى يتم السداد الكامل.

سلسلة القضايا تتصاعد.. 12 ملفًا على طاولة الزمالك

لم يكن قرار سانت إتيان هو الأزمة الوحيدة بل يأتي ضمن سلسلة طويلة من القضايا التي صدرت فيها أحكام ضد الزمالك خلال الفترة الماضية وجاءت أبرزها كالتالي:

1. قضية سانت إتيان (محمود بنتايج)

أحدث القضايا وترتبط بمستحقات الصفقة التي لم تُسدَّد وأدت إلى إيقاف القيد لمدة ثلاث فترات.

2. قضايا جوزيه جوميز ومعاونيه (4 قضايا)

يواجه الزمالك أربع قضايا تخص مستحقات المدير الفني الأسبق جوزيه جوميز وجهازه المعاون بعد فسخ التعاقد دون تسوية مالية كاملة.

3. قضية كريستيان جروس

سبق أن عوقب الزمالك بإيقاف القيد بسبب مستحقات المدير الفني السويسري كريستيان جروس والتي لم تُغلق بشكل نهائي في البداية.

4. قضية فرجاني ساسي

واحدة من أبرز القضايا وتتعلق بمستحقات اللاعب التونسي السابق فرجاني ساسي الذي لجأ إلى "فيفا" للحصول على مستحقاته المتأخرة.

5. قضية إستريلا دا أمادورا (شيكو بانزا)

مرتبطة بمستحقات النادي البرتغالي من صفقة اللاعب الأنجولي شيكو بانزا والتي لم يتم سدادها بالكامل.

6. قضية شارلروا البلجيكي (عدي الدباغ)

تخص مستحقات انتقال اللاعب الفلسطيني عدي الدباغ حيث لم يلتزم الزمالك بسداد كافة البنود المالية المتفق عليها.

7. قضية نهضة الزمامرة المغربي (صلاح مصدق)

مرتبطة بصفقة انتقال اللاعب صلاح مصدق والتي نتج عنها نزاع مالي مع النادي المغربي.

8. قضية أولكساندريا الأوكراني (خوان بيزيرا)

تخص مستحقات صفقة اللاعب البرازيلي خوان بيزيرا والتي لم يتم تسويتها.

9. قضية إبراهيما نداي

مرتبطة بمستحقات اللاعب السنغالي السابق الذي تقدم بشكوى للحصول على مستحقاته المالية المتأخرة.

أزمة متكررة تهدد استقرار الفريق

تعكس هذه القضايا المتراكمة أزمة هيكلية في إدارة الملفات التعاقدية داخل الزمالك حيث تكررت النزاعات مع لاعبين ومدربين وأندية ما أدى إلى تراكم الغرامات والعقوبات.

ويعد إيقاف القيد من أخطر العقوبات خاصة أنه يحد من قدرة النادي على تدعيم صفوفه في وقت يحتاج فيه الفريق إلى إعادة بناء قوية للمنافسة محليًا وقاريًا.

ماذا يحتاج الزمالك للخروج من الأزمة؟

باتت إدارة الزمالك مطالبة بالتحرك السريع من أجل تسوية المستحقات المالية العالقة لتجنب استمرار العقوبات وإغلاق الملفات القانونية المفتوحة مع الأندية واللاعبين وإعادة هيكلة إدارة التعاقدات لمنع تكرار الأزمات ووضع خطة مالية واضحة تضمن الالتزام بالمواعيد المستقبلية

سباق مع الزمن قبل تفاقم العقوبات

مع وصول عدد القضايا إلى 12 ملفًا لم يعد أمام الزمالك رفاهية الوقت إذ إن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى عقوبات إضافية سواء بتمديد إيقاف القيد أو فرض غرامات جديدة.

وفي ظل هذه التحديات يبقى السؤال الأهم: هل تنجح إدارة الزمالك في احتواء الأزمة واستعادة الاستقرار أم تستمر الدوامة القانونية التي تهدد مستقبل الفريق؟

زيادة كبرى في الأجور وتوقعات برفع الحد الأدنى لـ10 آلاف جنيه.. إعلان حكومى خلال ساعات

زيادة كبرى في الأجور وتوقعات الحد الأدنى 10 آلاف جنيه.. الحكومة تعلن التفاصيل خلال ساعات

علامات ليلة القدر

هل ظهرت علامات ليلة القدر 27 رمضان؟ 8 علامات تؤكد وقوعها في الليلة المباركة

الأرصاد

هدوء يسبق العاصفة.. تحذيرات من تقلبات حادة في الطقس في هذا الموعد

ليلة القدر

أفضل سورة تقرأ في ليلة القدر 2026 .. رددها الآن تفتح لك كنوز الدنيا والآخرة

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم في البنوك الثلاثاء 17-3-2026

الفئات المحرومة من عطلة عيد الفطر 2026

لو إنت منهم ملكش إجازة.. الفئات المحرومة من عطلة عيد الفطر 2026

دعاء ليلة القدر

دعاء ليلة القدر .. أفضل 7 كلمات قالها النبي.. و 410 أدعية تحقق المستحيل في دقائق

محمد القلاجي

مخسرناش وكسبنا محبتكم.. أول تعليق من محمد القلاجي بعد نتيجة دولة التلاوة

حريق مزرعة دواجن

السيطرة على حريق بمزرعة دواجن في كفر الشيخ.. صور

المتهم

قطع جثمانه ودفنه في الصحراء.. الداخلية تكشف تفاصيل جريمة اختفاء طفل بالشرقية

المتهم

تخصص سرقة أسلاك كهرباء .. سقوط أشهر لص على السوشيال ميديا

بالصور

ياسمين عز بقفطان بنفسجى فى أواخر أيام رمضان

ياسمين عز بقفطان بنفسجى فى أواخر أيام رمضان
ياسمين عز بقفطان بنفسجى فى أواخر أيام رمضان
ياسمين عز بقفطان بنفسجى فى أواخر أيام رمضان

معركة السيارات تشتعل.. صناعة أمريكا تضغط على ترامب لإغلاق الباب أمام الصين

الولايات المتحدة والصين
الولايات المتحدة والصين
الولايات المتحدة والصين

سعر رينو ميجان 2023 المستعملة

رينو ميجان موديل 2023‏
رينو ميجان موديل 2023‏
رينو ميجان موديل 2023‏

رينو تعيد أسطورة الثمانينيات … 5 تيربو تعود بنسخة كهربائية خارقة

رينو 5 Turbo
رينو 5 Turbo
رينو 5 Turbo

فيديو

صورة من الفيديو

70 مليون مشاهدة لفيديو نتنياهو في مقهى بالقدس | نفي للشائعة أم مشهد مصنوع بالذكاء الاصطناعي؟ خبير يجيب

عروس بورسعيد

شاهدة تكشف كواليس الساعات الأخيرة في حياة عروس بورسعيد

هل يحكم إيران وهو في غيبوبة؟

هل يحكم إيران وهو في غيبوبة؟.. تقارير تقول إن مجتبى خامنئي لا يعلم أنه أصبح المرشد الأعلى

المزيد

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صحاب الأرض… حين تتحول الدراما إلى شهادة على التاريخ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: حين يشتعل النفط.. يرتجف العالم

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حرب الممرات البحرية تشعل سباق السيطرة حول أفريقيا

الشيخ إبراهيم حلس مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر

الشيخ إبراهيم حلس يكتب: ليلة القدر .. رسالة سلام من الله لعباده

المزيد