بعد القضية الـ 12 .. هل تنجح إدارة الزمالك في احتواء الأزمة واستعادة الاستقرار أم تستمر الدوامة القانونية لتهدد مستقبل الفريق؟

تتواصل أزمات نادي الزمالك على الساحة الدولية بعدما تلقى ضربة جديدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بقرار إيقاف القيد لمدة ثلاث فترات انتقالات متتالية في مشهد يعكس حجم التحديات الإدارية والمالية التي تواجه القلعة البيضاء خلال المرحلة الحالية.

القرار لم يكن مجرد عقوبة عابرة بل جاء ليسلط الضوء على تراكم القضايا الدولية ضد الزمالك والتي بلغت حتى الآن 12 قضية ما يضع النادي أمام اختبار صعب يتطلب تحركًا سريعًا لتسوية الملفات العالقة وتفادي مزيد من العقوبات.

أزمة جديدة تضاف للسجل

أعلن "فيفا" رسميًا إيقاف قيد الزمالك دون توضيح الأسباب في البداية قبل أن تكشف مصادر داخل النادي أن القرار مرتبط بمستحقات متأخرة لصالح نادي سانت إتيان الفرنسي على خلفية صفقة انتقال اللاعب المغربي محمود بنتايج.

وتقدر القيمة المالية المستحقة بنحو 500 ألف يورو وهي المبالغ التي لم يتم سدادها في المواعيد المحددة ما أدى إلى صدور قرار بإيقاف القيد حتى يتم السداد الكامل.

سلسلة القضايا تتصاعد.. 12 ملفًا على طاولة الزمالك

لم يكن قرار سانت إتيان هو الأزمة الوحيدة بل يأتي ضمن سلسلة طويلة من القضايا التي صدرت فيها أحكام ضد الزمالك خلال الفترة الماضية وجاءت أبرزها كالتالي:

1. قضية سانت إتيان (محمود بنتايج)

أحدث القضايا وترتبط بمستحقات الصفقة التي لم تُسدَّد وأدت إلى إيقاف القيد لمدة ثلاث فترات.

2. قضايا جوزيه جوميز ومعاونيه (4 قضايا)

يواجه الزمالك أربع قضايا تخص مستحقات المدير الفني الأسبق جوزيه جوميز وجهازه المعاون بعد فسخ التعاقد دون تسوية مالية كاملة.

3. قضية كريستيان جروس

سبق أن عوقب الزمالك بإيقاف القيد بسبب مستحقات المدير الفني السويسري كريستيان جروس والتي لم تُغلق بشكل نهائي في البداية.

4. قضية فرجاني ساسي

واحدة من أبرز القضايا وتتعلق بمستحقات اللاعب التونسي السابق فرجاني ساسي الذي لجأ إلى "فيفا" للحصول على مستحقاته المتأخرة.

5. قضية إستريلا دا أمادورا (شيكو بانزا)

مرتبطة بمستحقات النادي البرتغالي من صفقة اللاعب الأنجولي شيكو بانزا والتي لم يتم سدادها بالكامل.

6. قضية شارلروا البلجيكي (عدي الدباغ)

تخص مستحقات انتقال اللاعب الفلسطيني عدي الدباغ حيث لم يلتزم الزمالك بسداد كافة البنود المالية المتفق عليها.

7. قضية نهضة الزمامرة المغربي (صلاح مصدق)

مرتبطة بصفقة انتقال اللاعب صلاح مصدق والتي نتج عنها نزاع مالي مع النادي المغربي.

8. قضية أولكساندريا الأوكراني (خوان بيزيرا)

تخص مستحقات صفقة اللاعب البرازيلي خوان بيزيرا والتي لم يتم تسويتها.

9. قضية إبراهيما نداي

مرتبطة بمستحقات اللاعب السنغالي السابق الذي تقدم بشكوى للحصول على مستحقاته المالية المتأخرة.

أزمة متكررة تهدد استقرار الفريق

تعكس هذه القضايا المتراكمة أزمة هيكلية في إدارة الملفات التعاقدية داخل الزمالك حيث تكررت النزاعات مع لاعبين ومدربين وأندية ما أدى إلى تراكم الغرامات والعقوبات.

ويعد إيقاف القيد من أخطر العقوبات خاصة أنه يحد من قدرة النادي على تدعيم صفوفه في وقت يحتاج فيه الفريق إلى إعادة بناء قوية للمنافسة محليًا وقاريًا.

ماذا يحتاج الزمالك للخروج من الأزمة؟

باتت إدارة الزمالك مطالبة بالتحرك السريع من أجل تسوية المستحقات المالية العالقة لتجنب استمرار العقوبات وإغلاق الملفات القانونية المفتوحة مع الأندية واللاعبين وإعادة هيكلة إدارة التعاقدات لمنع تكرار الأزمات ووضع خطة مالية واضحة تضمن الالتزام بالمواعيد المستقبلية

سباق مع الزمن قبل تفاقم العقوبات

مع وصول عدد القضايا إلى 12 ملفًا لم يعد أمام الزمالك رفاهية الوقت إذ إن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى عقوبات إضافية سواء بتمديد إيقاف القيد أو فرض غرامات جديدة.

وفي ظل هذه التحديات يبقى السؤال الأهم: هل تنجح إدارة الزمالك في احتواء الأزمة واستعادة الاستقرار أم تستمر الدوامة القانونية التي تهدد مستقبل الفريق؟