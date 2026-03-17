البنك المركزي الإندونيسي يثبت أسعار الفائدة وسط مخاوف تداعيات حرب إيران

أبقى البنك المركزي الإندونيسي أسعار الفائدة دون تغيير اليوم الثلاثاء، كما كان متوقعًا، في ظل حالة عدم اليقين بشأن تأثير الحرب في الشرق الأوسط على أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا.

وقرر بنك إندونيسيا تثبيت سعر إعادة الشراء العكسي القياسي لأجل سبعة أيام عند مستوى 4.75%، وهو ما توقعه 24 اقتصاديًا من أصل 26 شملهم استطلاع سابق وفق ما نشرته صحيفة (جاكرتا بوست) الاندونيسية.

كما أبقى البنك على سعر فائدة تسهيلات الإيداع لليلة واحدة عند 3.75%، وسعر فائدة تسهيلات الإقراض عند 5.50% دون تغيير.

وكان البنك المركزي قد خفّض سعر الفائدة القياسي بإجمالي 150 نقطة أساس بين سبتمبر 2024 وسبتمبر 2025، لكنه أبقى السياسة النقدية مستقرة منذ ذلك الحين بسبب المخاوف من تقلبات العملة المحلية الروبية