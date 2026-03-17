فيتش: البنوك المصرية في وضع جيد وقادرة علي الصمود أمام الاضطرابات الإقليمية

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشأن تقرير وكالة فيتش حول البنوك المصرية.

واضح المركز أن كالة فيتش للتصنيف الائتماني، أشادت في تقريرها الصادر في 16 مارس 2026، بقوة القطاع المصرفي المصري، مؤكدةً أن الأوضاع المالية للبنوك المصرية ستكون قادرة على الصمود في وجه تداعيات الاضطرابات الإقليمية الأخيرة، حيث يتمتع القطاع بربحية جيدة، ورأس مال كافٍ، واحتياطيات كافية من العملات الأجنبية.

وأشار إلى أن البنوك المصرية تتمتع باحتياطيات أقوى بالعملات الأجنبية مقارنةً بعام 2022، فقد ارتفع صافي الأصول الأجنبية للقطاع إلى نحو 14.5 مليار دولار بنهاية يناير 2026، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2012، مما يوفر قدرة قوية على استيعاب المزيد من تدفقات رأس المال الخارجة.



وتابع أن اعتماد البنوك على التمويل الأجنبي قابل للإدارة، حيث لا يتجاوز 10% من إجمالي التمويل بنهاية أغسطس 2025، ومعظم هذا التمويل ذو آجال استحقاق متوسطة إلى طويلة، مما يحد من مخاطر إعادة التمويل على المدى القريب.