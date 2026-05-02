الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

الزراعة تضبط 190طنًا من اللحوم ومنتجاتها غير المطابقة خلال أبريل

ضبط اللحوم
ضبط اللحوم
كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن جهود الهيئة العامة للخدمات البيطرية في تكثيف حملات التفتيش والرقابة على أسواق وأماكن عرض وبيع اللحوم ومنتجاتها بمختلف محافظات الجمهورية خلال شهر أبريل، والتي أسفرت عن ضبط حوالي 190 طنًا و812 كجم من اللحوم ومنتجاتها غير المطابقة للاشتراطات الصحية، مع تحرير 1123 محضرًا ضد المخالفين.


يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف الجهود الرقابية واستمرار الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية، للتصدي لأي ممارسات تمس صحة المواطن أو سلامة الغذاء، وضمان وصول غذاء آمن للمستهلكين.

ومن جهته، قال الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الحملات المكثفة التي نفذتها مديريات الطب البيطري بالمحافظات المختلفة، بالتعاون مع مباحث التموين والجهات الرقابية، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة ومتنوعة من اللحوم البلدية والمجمدة والمصنعات والدواجن والأسماك، ثبت عدم صلاحية جزء منها للاستهلاك الآدمي، فيما تم ضبط كميات أخرى لعدم استيفائها الاشتراطات الصحية والبيطرية.


وأوضح رئيس الهيئة أن إجمالي المضبوطات شمل نحو 106 آلاف و806 كجم من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى 54 ألفًا و286 كجم صالحة تم ضبطها لعدم استيفاء الاشتراطات، إلى جانب 29 ألفًا و718 كجم تحت الفحص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات، من تحرير محاضر، والتحفظ على المضبوطات، والعرض على الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم وفقًا للقانون.


وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية استمرار الحملات الرقابية المكثفة على مستوى الجمهورية، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس سلامة الغذاء أو الصحة العامة، مشددًا على أهمية الالتزام بالاشتراطات الصحية داخل المجازر ومحال بيع وتداول اللحوم ومنتجاتها.


وناشدت وزارة الزراعة المواطنين بضرورة الشراء من المنافذ المعتمدة والمحلات الموثوقة، والتأكد من سلامة الأختام والمظهر العام للحوم، والإبلاغ الفوري عن أي ممارسات أو مخالفات قد تُعرّض صحتهم للخطر، دعمًا لجهود الدولة في الحفاظ على الصحة العامة وضبط منظومة تداول الغذاء.



