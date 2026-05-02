بيان عاجل من الناتو بعد قرار واشنطن سحب 5 آلاف جندي من ألمانيا

أعلن حلف شمال الأطلسي (الناتو) أنه يعمل مع الولايات المتحدة لفهم قرار سحب القوات الأمريكية من ألمانيا.

وقالت المتحدثة باسم الناتو، أليسون هارت، إن الحلف يعمل مع الولايات المتحدة لفهم قرارها سحب 5000 جندي أمريكي من ألمانيا، بحسب ما أفادت به صحيفة الجارديان البريطانية.

وكررت هارت تصريحات سابقة لوزير الدفاع الألماني قائلةً إن هذه الخطوة "تؤكد ضرورة مواصلة أوروبا زيادة استثماراتها في الدفاع وتحمل مسؤولية أكبر" عن أمن المنطقة.

وأوضح بيان الناتو "نعمل مع الولايات المتحدة لفهم تفاصيل قرارها بشأن وضع القوات في ألمانيا"، مؤكدا أن هذا التعديل ضرورة مواصلة أوروبا زيادة استثماراتها في الدفاع وتحمل مسؤولية أكبر عن أمننا المشترك، حيث نشهد بالفعل تقدماً منذ أن وافق الحلفاء على استثمار 5% من الناتج المحلي الإجمالي في قمة الناتو في لاهاي العام الماضي".

وأضاف "لا نزال على ثقة بقدرتنا على توفير الردع والدفاع، مع استمرار هذا التحول نحو أوروبا أقوى في إطار حلف ناتو أقوى".