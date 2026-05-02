وفاة الطيار و4 ركاب بحادث تحطم طائرة في تكساس الأمريكية
قصة حب فوق الموت.. زوجة تسقط قهرًا بعد وفاة شريك عمرها في مشهد إنساني بالسويس
حسابات معقدة تحسم اللقب.. كيف يتوج الأهلي بطلاً للدوري بعد الفوز على الزمالك؟
الاقتصاد البريطاني يعاني.. تصريح صادم من ستارمر بسبب تداعيات إغلاق مضيق هرمز
للمسلمين المغتربين.. هل يجوز توكيل جهات لذبح الأضاحي في بلاد أخرى؟
حقيقة وجود طماطم بالأسواق مرشوشة بمادة تسبب الفشل الكلوي.. الزراعة توضح
أول تعليق من مخرج مسلسل بيت بابا 2 بعد حريق لوكيشن التصوير
عطل حركة المرور.. القبض على شخص أوقف سيارته على شريط الترام بالإسكندرية
مصرع 4 عناصر إجرامية وضبط مخدرات بـ97 مليون جنيه في الفيوم وقنا | صور
مطر وأتربة ورعد| الأرصاد تحذر من تقلبات جوية اليوم.. وهذا موعد انتهاء الموجة
ظهر مبكرا.. هل البطيخ مسمم أو مرشوش مبيدات؟ | الزراعة تحسم الأمر
هبوط أسعار الذهب في السعودية.. وعيار 21 يسجل 483 ريالًا
برلماني: التيسيرات الجديدة تدعم المستثمرين الجادين وتنقذ المصانع المتعثرة

أكد النائب أشرف مرزوق، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، أن قرار وزير الصناعة بمد وتحديث حزمة التيسيرات لدعم المشروعات الصناعية المتعثرة وتنظيم التصرف في الأراضي الصناعية، يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية وجهود الدولة المصرية لدعم الصناعة المصرية باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية، وجدية الدولة في اتخاذ قرارات استثنائية وتيسيرات جديدة تضع المستثمر الجاد على قمة الأولويات، وهذه التيسيرات تعد خطوة حاسمة لدعم الصناعة الوطنية وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، واستجابةً لمطالب المصنعين، ودعماً للاستثمار الصناعي وتيسيراً على المستثمرين لتسريع عجلة الإنتاج.

وقال مرزوق، إن القرارات الجديدة تعزز جهود الدولة لتعميق التصنيع المحلي وإنقاذ المصانع المتعثرة والتيسير على المستثمرين، حيث تضمنت منح مهل تتراوح بين 6 و18 شهرًا وفق نسب التنفيذ لاستكمال المشروعات الصناعية واستخراج التراخيص بما في ذلك المشروعات الصادر لها قرار سحب الأرض ولم ينفذ، والتيسيرات تسري حتى نهاية 2026، فضلاً عن إعادة التعامل على الأراضي التي تم سحبها لذات المخصص له بالسعر الحالي...ما لم يتم إعادة تخصيصها لمستثمر آخر، ومهلة نهائية بحد أقصى 3 أشهر للمشروعات السابق حصولها على مهل وفقا للقرارات السابقة ولم تتمكن من التنفيذ واثبات الجدية...قبل إلغاء التخصيص، وتيسيرات جديدة ومرونة في إيجار الأراضي الصناعية وإجراءات تغيير النشاط لتعميق التصنيع المحلي، بالإضافة إلى تجديد منح مهلة 90 يوما لتوفيق أوضاع الحالات التي أتمت إجراءات البيع أو الايجار قبل صدور قرار ضوابط حظر التصرف في الأراضي الصناعية في 25/12/2024.

وأضاف أن هذه التيسيرات تأتي في إطار توجهات الدولة نحو دعم الاستثمار الصناعي وتعظيم الاستفادة من الأصول الإنتاجية، والحفاظ على مصالح المصنعين ومساندة المصانع المتعثرة وضبط منظومة التصرف في الأراضي الصناعية، لافتاً إلى أن التيسيرات الجديدة تعكس تحولا واضحاً في فلسفة إدارة ملف الصناعة، من منطق "العقاب بسحب الأرض" إلى منطق "الإنقاذ المشروط بالإنتاج"، والدولة هنا تدرك أن تعطل المصانع خسارة مزدوجة ما بين استثمارات مجمّدة وفرص عمل ضائعة.

وأكد النائب أشرف مرزوق أن أهم ما يميز القرار أنه يفصل بين المستثمر الجاد وغير الجاد، فمنح مهلة تصل إلى 18 شهرًا مع إعفاءات من الغرامات هو استثمار في مشروعات اقتربت من الإنتاج لكنها تعثرت لأسباب تمويلية أو إجرائية، وفي المقابل، وضع مهلة أخيرة صارمة (3 أشهر) يبعث برسالة حاسمة بأنه "لا مكان لتسقيع الأراضي أو المضاربة"، كما أن إعادة التعامل على الأراضي المسحوبة لنفس المستثمر بالسعر الحالي تمثل معالجة واقعية لمشكلة قديمة، تحافظ على ما تم إنفاقه بالفعل بدل إهداره، وهو توجه اقتصادي رشيد يقلل الفاقد في الأصول الإنتاجية.

وأوضح عضو مجلس النواب أن ربط أي تصرف في الأرض بالإنتاج الفعلي (3 سنوات تشغيل)، يغلق الباب أمام ظاهرة تجارة الأراضي الصناعية، ويعيد توجيهها لأغراصها الأصلية وهى التصنيع وليس الوساطة، مشيراً إلى أن أما المرونة في الإيجار وتغيير النشاط تعكس فهما لطبيعة السوق الصناعية المتغيرة، لكنها مشروطة بإثبات الجدية، بما يحقق التوازن بين المرونة والانضباط، لذلك هذه القرارات تمثل دعماً حقيقياً للمستثمر الجاد وغلق منافذ التحايل وتعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية. 

الاهلي والزمالك وبيراميدز

المباريات المتبقية لـ الأهلي وبيراميدز والزمالك وفرص الفوز باللقب

المتهمة

ترقص بصورة خادشة للحياء.. سقوط صانعة محتوي في الإسكندرية

وفاة طبيبة بسبب العوضي

زوج طبيبة راحلة يتهم ضياء العوضي بالتسبب في وفاتها: أقنعها توقف العلاج

ارشيفية

صوت يهز عزبة الخطيب بإمبابة.. انفجار ثلاجة بمخزن جبن وأنباء عن سقوط ضحايا

الشاب صاحب الفيديو

خبط عربية العريس بوصلة دهشور.. شاب: 15 شخصًا كسروا مناخيري في زفة

البيض

نزل 40 جنيه.. هبوط أسعار البيض اليوم السبت بالأسواق

أسعار الدواجن

ارتفاع البانيه رغم انخفاض أسعار الدواجن.. ماذا يحدث في سوق الفراخ؟

الأهلي

رضا عبد العال: هذا الثنائي ضيع الزمالك.. وبيراميدز الأقرب للتتويج بالدوري

الدكتور إسلام عزام رئيس هيئة الرقابة المالية

الرقابة المالية تستكمل الإطار التشريعي للمهن التأمينية بتنظيم نشاط خبراء الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار

جانب من الحدث

معهد التخطيط القومي يستعرض انعكاسات الصراع الإقليمي على الاقتصاد المصري في صالون نقابة التجاريين

وزارة الإسكان

10 مايو.. تسليم قطع أراضٍ بنشاط ورش وأخرى سكنية بمدينة طيبة الجديدة

بالصور

فستان لافت.. إيمان العاصي تبهر متابعيها

لوك مختلف.. نسرين طافش تخطف الأنظار في أحدث ظهور

وداعًا حبيبة الملايين.. بورش توقف إنتاج السيارة الأكثر مبيعًا في تاريخها

التوقف اللفظي ونسيان الكلمات أثناء الحديث يثير القلق.. خبير يوضح السبب

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب : أمريكا وإيران والأمن القومى العربي

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

