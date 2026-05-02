برلماني: الطاقة الشمسية تخفض تكلفة الإنتاج وتعزز تنافسية الصناعة المصرية

أكد النائب نبيل العطار أن التوسع في الاعتماد على الطاقة الشمسية يمثل فرصة حقيقية لدعم القطاع الصناعي، لما له من تأثير مباشر في تقليل تكاليف التشغيل داخل المصانع، خاصة تلك التي تعتمد بشكل كبير على الطاقة.



وأوضح في تصريحات خاصة أن خفض تكلفة الكهرباء ينعكس بشكل إيجابي على أسعار المنتجات، ما يعزز قدرتها على المنافسة سواء في السوق المحلي أو التصدير للخارج، وهو ما يتماشى مع توجهات الدولة لدعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات.



وأشار إلى أن أهمية المشروع لا تقتصر على توفير مصدر طاقة بديل، بل تمتد لتشمل خلق فرص عمل في مجالات متعددة، أبرزها تركيب وصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، إلى جانب تنشيط الصناعات المرتبطة بهذا القطاع.



وأضاف أن الاتجاه نحو تصنيع مكونات الطاقة الشمسية محليًا سيسهم في رفع القيمة الاقتصادية المضافة، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز الاستدامة.



واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة يعد ركيزة أساسية لتحقيق نمو اقتصادي متوازن، ودعم خطط التنمية الشاملة في مصر.