قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: الطاقة الشمسية تخفض تكلفة الإنتاج وتعزز تنافسية الصناعة المصرية

مجلس النواب
مجلس النواب
محمد الشعراوي

أكد النائب نبيل العطار أن التوسع في الاعتماد على الطاقة الشمسية يمثل فرصة حقيقية لدعم القطاع الصناعي، لما له من تأثير مباشر في تقليل تكاليف التشغيل داخل المصانع، خاصة تلك التي تعتمد بشكل كبير على الطاقة.
 

وأوضح في تصريحات خاصة أن خفض تكلفة الكهرباء ينعكس بشكل إيجابي على أسعار المنتجات، ما يعزز قدرتها على المنافسة سواء في السوق المحلي أو التصدير للخارج، وهو ما يتماشى مع توجهات الدولة لدعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات.
 

وأشار إلى أن أهمية المشروع لا تقتصر على توفير مصدر طاقة بديل، بل تمتد لتشمل خلق فرص عمل في مجالات متعددة، أبرزها تركيب وصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، إلى جانب تنشيط الصناعات المرتبطة بهذا القطاع.
 

وأضاف أن الاتجاه نحو تصنيع مكونات الطاقة الشمسية محليًا سيسهم في رفع القيمة الاقتصادية المضافة، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز الاستدامة.
 

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة يعد ركيزة أساسية لتحقيق نمو اقتصادي متوازن، ودعم خطط التنمية الشاملة في مصر.

الطاقة الشمسية القطاع الصناعي تكلفة الكهرباء خفض تكلفة الكهرباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

بالصور

مشروب قبل النوم يحرق الدهون أثناء النوم.. حقيقة أم خدعة؟

مشروب قبل النوم يحرق الدهون أثناء النوم.. حقيقة أم خدعة؟
مشروب قبل النوم يحرق الدهون أثناء النوم.. حقيقة أم خدعة؟
مشروب قبل النوم يحرق الدهون أثناء النوم.. حقيقة أم خدعة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

