مصرع 4 أشخاص وإجلاء المئات جراء أمطار غزيرة في البرازيل

لقي أربعة أشخاص على الأقل حتفهم وأجلي المئات جراء أمطار غزيرة ضربت مدينة ريسيفي جنوب شرقي البرازيل، وتسببت في فيضانات وانهيارات أرضية بعدد من الأحياء السكنية.

وأفادت وسائل إعلام برازيلية بأن من بين الضحايا امرأتين وطفلين، فيما تواصلت عمليات البحث في المناطق المتضررة، وسط تسجيل عشرات الحوادث لأشخاص عالقين داخل منازل أو مناطق غمرتها المياه.

وتشير بيانات صادرة عن السلطات المحلية إلى أن الأمطار تسببت في تشريد مئات العائلات في مدينة ريسيفي وضواحيها فيما جرى توزيع مساعدات إنسانية عاجلة على المتضررين.

وذكر الدفاع المدني في سياق متصل أنه تم إنقاذ أكثر من 300 شخص مع استمرار عمليات الإجلاء في ظل اتساع نطاق الأضرار الناتجة عن الفيضانات.