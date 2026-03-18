خبير لوائح يكشف خطة السنغال بعد قرار سحب كأس أمم إفريقيا

كشف عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية عن خطة الاتحاد السنغالي لكرة القدم، بعد قرار "كاف" بسحب لقب كأس أمم أفريقيا من أسود التيرانجا ومنحه للمغرب.



وقال العمايرة، عبر برنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا، على قناة صدى البلد، إن الاتحاد السنغالي ينتظر استلام القرار الرسمي لسحب لقب أمم إفريقيا قبل دراسته بدقة، تمهيدًا لتقديم طلب استئناف رسمي.

وأوضح العمايرة أن الاتحاد السنغالي سيحصل على مهلة محددة لتقديم الاستئناف، على أن يتم التوجه لاحقًا إلى المحكمة الرياضية الدولية في موعد أقصاه 21 يومًا.

وأشار العمايرة إلى أن السنغال تمتلك الحق في الطعن على قرار سحب الكأس أمام المحكمة الرياضية الدولية، مؤكداً أن هذا الإجراء يعد الطريق القانوني الوحيد للطعن في القرار والحفاظ على حقوق المنتخب.

وشدّد خبير اللوائح على أن القرار يشوبه مجاملة فجة للمغرب، معتبراً أن الاتحاد الأفريقي خالف اللوائح والقرارات المعمول بها، ما يضع القرار الحالي تحت المجهر القانوني والمساءلة الدولية المحتملة.