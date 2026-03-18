«الصحة اللبنانية»: 6 قتـ.ـلى و24 مصابًا جراء الغارات الإسرائيلية على بيروت

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأربعاء أن حصيلة ضحايا الغارتين الإسرائيليين على بيروت ارتفعت إلى 6 قتلى و 24 مصابا.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، وجّه جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إنذارًا عاجلًا إلى سكان قرية عقيبة في قضاء كسروان بجنوب لبنان، معلنا عزمه شن غارات جديدة ضد حزب الله.

وزعم المتحدث بإسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، أن أنشطة حزب الله تجبر الجيش الإسرائيلي على العمل ضده بقوة ولا ينوي المساس بكم.

ونشر أدرعي، عبر حسابه بمنصة "إكس" خريطة محدد عليه منزل باللون الأحمر مطالبا سكانه بالانتقال فورا إلى شمال نهر الزهراني.

وقال المتحدث بإسم جيش الاحتلال: أنتم تتواجدون بالقرب من مبنى يستخدمه حزب الله الإرهابي. حرصًا على سلامتكم عليكم الاخلاء والانتقال فورًا إلى شمال نهر الزهراني.

واختتم البيان بالقول إن "كل من سيتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية يعرض حياته للخطر".