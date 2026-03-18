قمة حاسمة بالرياض.. السعودية تستضيف اجتماعًا تشاوريًا لوزراء خارجية الدول العربية والإسلامية

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، أن الرياض تستضيف مساء اليوم الأربعاء اجتماعا تشاوريا لوزراء خارجية خارجية مجموعة من الدول العربية والإسلامية.

وقالت الخارجية السعودية في بيان لها، إن "المملكة العربية السعودية تستضيف في العاصمة الرياض مساء اليوم الأربعاء 29 رمضان 1447هـ الموافق 18 مارس 2026م، اجتماعاً وزارياً تشاورياً لوزراء خارجية مجموعة من الدول العربية والإسلامية بهدف المزيد من التشاور والتنسيق حيال سبل دعم أمن المنطقة واستقرارها".

يأتي ذلك في ظل استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، التي انعكست مباشرة على دول الخليج والأردن والعراق، حيث شنت طهران هجمات صاروخية على عدد من المنشآت في الدول العربية بزعم استضافتها لقواعد أمريكية.

شنّت إيران خلال الساعات القليلة الماضية، اليوم الأربعاء هجمات مُتزامنة ضد إسرائيل و4 دول عربية ردًا على اغتيال علي لاريجاني رئيس مجلس الأمن القومي الإيراني.

وأعلنت السلطات السعودية والكويتية والإماراتية أن الدفاعات الجوية اعترضت عدة طائرات مسيّرة وهجمات صاروخية إيرانية.

وأفادت وزارة الدفاع السعودية في بيانين منفصلين أنها دمّرت ست طائرات مسيّرة في شرق البلاد.

كما نشر الجيش الكويتي على منصة إكس: "تتصدى الدفاعات الجوية الكويتية حاليًا لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية".

وفي العراق، أفادت مصادر أمنية أن هجومًا بطائرة مسيّرة استهدف السفارة الأمريكية في بغداد، وسُمع دوي انفجار في المنطقة.