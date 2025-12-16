قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نتنياهو يتوصل إلى تفاهمات مع أمريكا حول سوريا
الطيب: الأزهر لن يدخر جهدًا في التعريف بحقوق الشعب الفلسطيني المظلوم
الإمام الأكبر: الأزهر لن يدخر جهدًا في التعريف بحقوق الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من جرائم
13 عاما متتاليا.. مسئولة بالخارجية الصينية: بكين أكبر شريك تجاري لمصر
ضحايا السيارة الغارقة.. تشييع 6 جثامين إلى مثواهم الأخير بمقابر قرية الجبلاو بقنا
لمواجهة النواقص وقوة التتبع | توجه مهم من الدواء لإدارة المنظومة رقميًا
السكة الحديد تدفع بونش عملاق لرفع حاويات قطار بضائع طوخ
محمد السيد بين البقاء أو الرحيل.. وإدارة الزمالك تخشى تكرار سيناريو زيزو
المحكمة الفرنسية تلزم باريس سان جيرمان بسداد 60 مليون يورو لـ مبابي
تحويل أتوبيسات النقل العام للعمل بالغاز بدل السولار | تفاصيل اجتماع مهم
قبل انطلاق إعادة المرحلة الثانية.. الخريطة الزمنية المتبقية في انتخابات النواب 2025
خطوات الاشتراك في التأمين الصحي.. الرابط والأوراق المطلوبة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

بصمة الهيليوم تقود إلى الكنوز.. اكتشاف علمي لتحديد مواقع الذهب المدفون

الذهب
الذهب
أمينة الدسوقي

في اكتشاف قد يعيد رسم خريطة البحث عن الذهب عالميا، توصل فريق من العلماء إلى طريقة مبتكرة تعتمد على التحليل الكيميائي المتقدم للغازات المحتجزة في الصخور منذ ملايين السنين، للكشف عن أصل ومواقع رواسب الذهب المدفونة تحت الأرض، لا سيما في اسكتلندا وأيرلندا.

الهيليوم يكشف سر الذهب

قاد الدراسة البروفيسور فين ستيوارت من جامعة غلاسكو، ضمن مركز أبحاث الطاقة الشمسية في اسكتلندا (SUERC)، مؤكدًا أن وجود الهيليوم في أعماق جميع الرواسب الواقعة ضمن حزام كاليدونيا الجبلي يمثل دليلا حاسما على أن انصهار الوشاح الأرضي عنصر أساسي في تكوين رواسب الذهب ذات القيمة العالمية.

وأوضح ستيوارت أن هذا الاكتشاف لا يقتصر على الذهب وحده، بل يفتح تساؤلات علمية جديدة حول إمكانية تطبيق المنهج نفسه لتفسير نشأة معادن أخرى ذات أهمية تكنولوجية متزايدة.

مطياف الكتلة يحسم الجدل القديم

اعتمد الباحثون على تحليل مطياف الكتلة لعينات من معادن الكبريتيد الحاملة للذهب في سلسلة جبال كاليدونيا، وهو ما أتاح لهم تتبع أصل الذهب إلى أعماق الأرض، منهين بذلك جدلا علميا طويلا حول مصدر بعض أكبر رواسب الذهب في العالم.

كما استخدم الفريق نظائر الهيليوم لقياس مدى مساهمة حرارة الوشاح الأرضي في تحريك السوائل المعدنية المسؤولة عن تكوين الخام، لتكشف النتائج أن جميع المناجم النشطة في جبال كاليدونيا ببريطانيا وأيرلندا، مثل كونونيش وكوراغينالت وكافاناكاو، تحمل البصمة النظيرية نفسها.

أرقام تؤكد دور الوشاح

وأظهرت الدراسة أن نسبة نظائر الهيليوم (3He/4He) في سوائل الكبريتيدات الحاملة للذهب تراوحت بين 0.09 و3.3 Ra، وهي نسبة تشير بوضوح إلى مساهمة كبيرة من المواد المتطايرة الصهارية، ما يعزز فرضية أن حرارة الوشاح الأرضي هي المحرك الأساسي لتكوين هذه الرواسب، وفقًا لما نُشر في مجلة “جيولوجي”.

حزام كاليدونيا مسرح التكوين

يرتبط تشكل الرواسب الرئيسية في حزام كاليدونيا بانصهار الوشاح أسفل الصفائح القشرية المتصادمة، وهو ما أدى إلى نشوء كتل الجرانيت الضخمة في المرتفعات الاسكتلندية.

ويمتد هذا الحزام لمسافة تقارب 1800 كيلومتر، من جبال الأبلاش في أمريكا الشمالية وصولا إلى شمال النرويج، وقد تشكل قبل ما بين 490 و390 مليون سنة نتيجة تصادم الصفائح القارية القديمة.

لطالما انقسم العلماء بين من يرى أن المعادن تنشأ في أعماق الوشاح، ومن يعتقد أنها تتحرك بفعل السوائل الساخنة الناتجة عن النشاط التكتوني، قبل أن يأتي هذا الاكتشاف ليقرب وجهات النظر.

مؤشر جديد للتنقيب العالمي

من جانبه، أكد الدكتور كالوم لييل، جيولوجي الاستكشاف والمؤلف الرئيسي للدراسة، أن البصمات النظيرية للهيليوم قد تمثل مؤشرا جيولوجيا كيميائيا حاسما لتحديد أنظمة المعادن الكبرى حول العالم.

وبين التحليل أن الكميات الضئيلة من الهيليوم الموجودة في سوائل الخام تعود في أصلها إلى الوشاح الأرضي العميق، كما أن هناك علاقة طردية بين نسبة الهيليوم ودرجة حرارة السوائل المعدنية وحجم رواسب الذهب.

آفاق جديدة للبحث عن الذهب

وخلصت الدراسة إلى نتيجتين محوريتين الأولى أن الذهب ينشأ في نهاية المطاف داخل الوشاح الأرضي وليس القشرة، والثانية أن نظائر الهيليوم توفر أداة علمية دقيقة لتحديد مواقع وحجم الرواسب المحتملة، وهو ما يمهد لمرحلة جديدة في عمليات التنقيب، قد تجعل العثور على الذهب المدفون أكثر دقة وأقل كلفة في المستقبل.

الذهب رواسب الذهب رواسب الذهب المدفونة تحت الأرض معادن الكبريتيد الحاملة للذهب سلسلة جبال كاليدونيا الهيليوم نظائر الهيليوم شمال النرويج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول .. صور وتفاصيل عاجلة

أسعار الدواجن

تراجع غير مسبوق.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

عداد الكهرباء

باق 14يوما.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

الذهب

الحق اشتري.. مفاجأة بسعر الذهب ورسالة من الشعبة للمواطنين

الخبز

تسبب التسمم.. احذر عادة خاطئة عند وضع الخبز في الفريزر

حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر من جو بارد وشبورة وفرص أمطار

حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر من جو بارد وشبورة وفرص أمطار

إيلون ماسك

إيلون ماسك: المال سيختفي والرواتب ستصبح بلا معنى

فريال يوسف ونادية الجندي

قالت عليا فاشلة.. تفاصيل مثيرة في اتهام فريال يوسف لـ نادية الجندي بالتشهير

ترشيحاتنا

الدكتور محمد حساني

الصحة: خدمات طبية متساوية لـ 9 ملايين لاجئ ومهاجر من 133 جنسية

آباء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

الاحتفال بعيد استشهاد أندراوس الرسول بكنيسته في سان فرانسيسكو

الدكتور محمد حساني

الصحة: ورشة عمل دولية لتعزيز الجاهزية العلاجية وتوفير الخدمات للمهاجرين واللاجئين

بالصور

حملات لرفع الاشغالات في حلقة السمك والنقراشي بالزقازيق| صور

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

من الاكلات الشتوية.. طريقة عمل العدس بجبة

من الاكلات الشتوية..طريقة عمل العدس بالجبة
من الاكلات الشتوية..طريقة عمل العدس بالجبة
من الاكلات الشتوية..طريقة عمل العدس بالجبة

محافظ الشرقية يسلم 24 عقد عمل لذوي الهمم .. صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أفضل مشروبات طبيعية للشعر الطويل والكثيف وكيفية العناية به يوميًا

أفضل مشروبات طبيعية للشعر الطويل والكثيف وكيفية العناية به يوميًا
أفضل مشروبات طبيعية للشعر الطويل والكثيف وكيفية العناية به يوميًا
أفضل مشروبات طبيعية للشعر الطويل والكثيف وكيفية العناية به يوميًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

المزيد