بذور الشيا.. سر طبيعي لبشرة أكثر نضارة وشبابًا

يساعد تناول بذور الشيا بانتظام على تحسين صحة البشرة بشكل عام، ولهذه البذور العديد من الفوائد للبشرة نقدمها لك فى هذا التقرير و فقا لموقع هيلثى لاين.

فوائد بذور الشيا للبشرة..

1. ترطيب البشرة والمساعدة على الاحتفاظ بالرطوبة

تشير الأبحاث إلى أن بذور الشيا قد تساهم في ترطيب البشرة، حيث تعمل أحماض اوميجا 3 الموجودة في بذور الشيا معًا لتكوين ما يُعرف بفيتامين F، والذي يلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة الجلد وتقوية الحاجز الجلدي.

إلى جانب الخصائص المرطبة لزيت الشيا، تشير الدراسات إلى أن قدرة بذور الشيا على الاحتفاظ بالماء يمكن الاستفادة منها أيضًا في الصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل.

2. خصائص مقاومة لعلامات التقدم في العمر:

تدعم مضادات الاكسدة الموجودة في بذور الشيا صحة البشرة من خلال حماية الجسم من الملوثات والمهيجات المعروفة بالجذور الحرة. ومع مرور الوقت، يمكن لهذه الجزيئات غير المستقرة أن تُلحق الضرر بالخلايا وتُسهم في ظهور علامات الشيخوخة.

ويساعد استخدام بذور الشيا داخليًا أو موضعيًا، وخاصة زيت الشيا، في مقاومة هذه التغيرات.

3. المساعدة على تقليل الالتهاب:

يُعزى التأثير المضاد للالتهاب لبذور الشيا إلى مزيج مضادات الأكسدة وأحماض أوميغا-3 والألياف، وقد ربطت الدراسات بين هذه المكونات وبين تقليل مؤشرات الالتهاب في الجسم.

ولا تقتصر فوائد المواد المضادة للالتهاب على تخفيف الألم أو التورم فقط، بل يمكن أن تُحسن أيضًا مظهر البشرة الحمراء أو المتهيجة أو المنتفخة الناتجة عن التهيج أو الأمراض المزمنة.

4. دعم الحاجز الجلدي:

بعض العناصر الغذائية في بذور الشيا تساهم في دعم الحاجز الجلدي.

الحاجز الجلدي هو خط الدفاع الذي يمنع دخول الملوثات والكائنات الدقيقة والعوامل الضارة إلى الجسم، وعندما يضعف يصبح الجلد أكثر عرضة للإصابة والعدوى.

5. تعزيز إنتاج الكولاجين

الببتيدات أو الأحماض الأمينية الموجودة في بذور الشيا تقلل نشاط بعض الإنزيمات التي تُضعف قوة ومرونة الجلد.

ومن خلال تثبيط هذه الإنزيمات، يتحسن مستوى الكولاجين والإيلاستين في البشرة، ما ينعكس على بشرة أكثر صحة ونضارة.