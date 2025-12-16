القصة الكاملة لسقوط حاويات القطار| تلفيات دون خسائر بشرية والنقل تفتح تحقيقا

فتحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تحقيقًا عاجلًا للوقوف على أسباب سقوط عدد من الحاويات من قطار بضائع أثناء مروره بمنطقة طوخ بمحافظة القليوبية، دون وقوع إصابات بشرية، مع إعادة حركة القطارات إلى طبيعتها في وقت قياسي.

تفاصيل الحادث

كشفت محافظة القليوبية، في بيان رسمي، أن الحادث وقع في تمام الساعة 11:10 مساء يوم الاثنين، أثناء سير قطار بضائع محمل بحاويات فارغة بين محطتي طوخ وسندنهور، حيث سقطت السبنسة وبعض من المشمول وعدد من الحاويات من أعلى عربات القطار على جانبي السكة الحديد.

وأكد البيان أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو خروج لعربات القطار عن القضبان، كما لم تحدث أضرار فنية لعربات القطار.

تدخل سريع وإعادة الحركة

وعلى الفور، جرى الدفع بمعدات الرفع والأطقم الفنية والهندسية التابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، إلى جانب معدات من مجلس مدينة ومركز طوخ وشركة مياه الشرب، لرفع الحاويات من على قضبان السكة الحديد والسيطرة على الموقف.

وأوضحت المحافظة أنه جرى تسيير حركة القطارات وإعادتها إلى طبيعتها في أسرع وقت، مع مراجعة عوامل الأمان والالتزام الكامل بإجراءات السلامة.

الخسائر المادية

وأسفر الحادث عن خسائر مادية محدودة، تمثلت في تضرر بعض المنازل الملاصقة لموقع الحادث، حيث سقطت أجزاء من بعض الحوائط، إلى جانب تضرر سور السكك الحديدية الفاصل بين المنازل وخط القطار، كما تضررت سيارة ملاكي وبعض المهمات، دون التأثير على السلامة الإنشائية للمنازل أو البنية الأساسية للخط.

سلامة المنازل وأعمال الإصلاح

وأكدت محافظة القليوبية أن لجنة فنية مختصة قامت بمعاينة المنازل المجاورة لموقع الحادث، وتبيّن سلامتها إنشائيًا، مشيرة إلى أن الأضرار لم تمس العناصر الإنشائية الأساسية.

كما جرى تغيير بعض الفلنكات المتضررة بخط السكك الحديدية، واستبدال الفلنكات التالفة، وفحص القضبان وتسوية السكة بالكامل لضمان التشغيل الآمن.

تحقيق رسمي وتكريم فرق العمل

وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تشكيل لجنة فنية للوقوف على أسباب الحادث ومراجعة إجراءات السلامة والتشغيل بمنطقة الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وذكرت مصادر بالهيئة أن الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل وجه بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المتسبب في الحادث.

وفي السياق ذاته، تقرر تكريم سائقي 4 لوادر لانتقالهم إلى موقع الحادث في وقت قياسي، والعمل المتواصل حتى السيطرة على الموقف دون خسائر بشرية.

اعتذار لجمهور الركاب

وقدمت الهيئة القومية لسكك حديد مصر اعتذارها لجمهور الركاب عن أي تأخيرات طارئة في حركة القطارات نتيجة الحادث، مؤكدة حرصها على اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على سلامة التشغيل وأمن وسلامة المواطنين.