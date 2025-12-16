مرموش يعلن التحدي: سنفوز ببطولة الأمم الإفريقية وكأس العالم

علق اللاعب عمر مرموش في تصريحات لموقع مانشستر سيتي عن رغبته في الفوز بلقبي كأس الأمم الإفريقية وكأس العالم.

وقال عمر مرموش: “سنفوز بلقبي كأس الأمم الإفريقية وكأس العالم”.

ويختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني تدريبه بإستاد القاهرة في إطار الاستعداد لمواجهة نيجيريا غدا الثلاثاء في التجربة الودية الأخيرة استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

ويسود اتجاه لدي حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر الوطني إلي عدم إشراك عمر مرموش نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في مباراة الفراعنة الودية أمام نظيره منتخب نيجيريا مساء الثلاثاء استعدادا لـ الكان المزمع انطلاقه فى المغرب.

يأتي ذلك الاتجاه لدي حسام حسن مدرب منتخب مصر الوطني بإراحة عمر مرموش بعد مشاركته مساء أول أمس رفقة فريق مانشستر سيتي فى مباراة كريستال بالاس فى الدورى الإنجليزي.

وقرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن إشراك عمر مرموش نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي فى مران الفراعنة الكبار الختامي مساء الإثنين عقب وصوله إلي القاهرة.

ويستضيف منتخب مصر في الثامنة مساء غد الثلاثاء نظيره منتخب نيجيريا باستاد القاهرة الدولي، على أن يتوجه منتخب الفراعنة الكبار في اليوم التالي مباشرة للمغرب من أجل المشاركة ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2025.

ووقع منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن ضمن مجموعة ضمت منتخبات جنوب إفريقيا وأنجولا وزيمبابوي.