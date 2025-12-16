بأعلى سطوع للشاشة | هواوي تكشف عن هواتف Mate 80 .. إليك أهم مواصفاتها

حققت سلسلة هواتف هواوي ميت 80 بداية قوية في الصين، حيث تجاوزت مبيعاتها 750 ألف وحدة خلال أسبوعين تقريبًا من إطلاقها .

مواصفات هاتف Mate 80

تحظى هذه السلسلة بشعبية واسعة بفضل جمعها بين المواصفات التقنية المتطورة وسعرها الذي يقل عن العديد من الهواتف الرائدة المنافسة. حتى مع وجود كاميرا جديدة، ومكونات داخلية مطورة، وتكامل أعمق مع نظام HarmonyOS، حافظت هواوي على أسعارها في متناول شريحة أوسع من المشترين. هذا التوازن بين الميزات والتكلفة هو أحد الأسباب الرئيسية وراء سرعة المبيعات.

سعر هاتف Mate 80

يبلغ سعر هاتف Mate 80 الأساسي بذاكرة وصول عشوائي 12 جيجابايت وسعة تخزين 256 جيجابايت 4699 يوان صيني (حوالي 660 دولارًا أمريكيًا)، بينما يبدأ سعر هاتف Mate 80 Pro من 5999 يوان صيني (حوالي 840 دولارًا أمريكيًا).

تشير التقارير إلى أن سلسلة هواتف Mate 80 تحقق مبيعات أسرع في الصين مقارنةً بإصدارات حديثة من شركتي آبل وشاومي، بما في ذلك سلسلة iPhone 17 وXiaomi 17. ويُعزى هذا الأداء القوي أيضًا إلى تعافي هواوي بشكل عام في السوق المحلية.

فعلى مدار العام الماضي، زادت هواوي حصتها السوقية بثبات وعادت إلى مصاف أفضل علامات الهواتف الذكية في الصين. ويُعزى هذا التعافي إلى شبكة متاجرها الواسعة، وقاعدة عملائها، ودورة إطلاق هواتفها الرائدة المنتظمة.

تشير التقديرات إلى أن مبيعات هذه السلسلة قد تتجاوز 10 إلى 14 مليون وحدة خلال دورة مبيعاتها. في الوقت الراهن، يفوق الطلب العرض بشكل واضح، ويتمثل التحدي التالي الذي يواجه هواوي في زيادة الإنتاج بالسرعة الكافية لتلبية هذا الطلب.