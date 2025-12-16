قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استدعاء نادية الجندي في بلاغ السبّ | فريال يوسف توجّه طلبا غير متوقع للنيابة
الحكومة تكشف حقيقة العيوب الهندسية بكوبري 45 الدولي في الإسكندرية
دنا الأكثر طعامة | أحمد العوضي يفاجئ جمهوره بمنشور مثير
رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار
النتيجة غدًا .. حالات الفوز والإعادة لمرشحي الدوائر الملغاة بانتخابات النواب
أمطار غزيرة تضرب غزة .. ودمار واسع في خيام الفلسطينيين
إنتي ممثلة فاشلة | تطور سريع في بلاغ فريال يوسف ضد نادية الجندي
أهوال يوم القيامة| سلمى.. قصة صغيرة نهش لحمها والدها فانتصرت لها العدالة
الأزهر يعزي المغرب في ضحايا فيضانات مدينة آسفي ويدعو بالشفاء للمصابين
ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية
وزير التعليم ومحافظ أسوان يفتتحان مشروع الصيانة الشاملة لمدرسة أحمد أبا زيد للغات
تصل لـ 1000 جنيه للمناطق المتميزة.. نواب يطالبون بمراجعة تصنيف الإيجار القديم
تكنولوجيا وسيارات

بأعلى سطوع للشاشة | هواوي تكشف عن هواتف Mate 80 .. إليك أهم مواصفاتها

هواتف هواوي ميت 80
هواتف هواوي ميت 80
لمياء الياسين

حققت سلسلة هواتف هواوي ميت 80 بداية قوية في الصين، حيث تجاوزت مبيعاتها 750 ألف وحدة خلال أسبوعين تقريبًا من إطلاقها .

مواصفات  هاتف Mate 80

تحظى هذه السلسلة بشعبية واسعة بفضل جمعها بين المواصفات التقنية المتطورة وسعرها الذي يقل عن العديد من الهواتف الرائدة المنافسة. حتى مع وجود كاميرا جديدة، ومكونات داخلية مطورة، وتكامل أعمق مع نظام HarmonyOS، حافظت هواوي على أسعارها في متناول شريحة أوسع من المشترين. هذا التوازن بين الميزات والتكلفة هو أحد الأسباب الرئيسية وراء سرعة المبيعات. 

سعر هاتف Mate 80

يبلغ سعر هاتف Mate 80 الأساسي بذاكرة وصول عشوائي 12 جيجابايت وسعة تخزين 256 جيجابايت 4699 يوان صيني (حوالي 660 دولارًا أمريكيًا)، بينما يبدأ سعر هاتف Mate 80 Pro من 5999 يوان صيني (حوالي 840 دولارًا أمريكيًا).

تشير التقارير  إلى أن سلسلة هواتف Mate 80 تحقق مبيعات أسرع في الصين مقارنةً بإصدارات حديثة من شركتي آبل وشاومي، بما في ذلك سلسلة iPhone 17 وXiaomi 17. ويُعزى هذا الأداء القوي أيضًا إلى تعافي هواوي بشكل عام في السوق المحلية. 

فعلى مدار العام الماضي، زادت هواوي حصتها السوقية بثبات وعادت إلى مصاف أفضل علامات الهواتف الذكية في الصين. ويُعزى هذا التعافي إلى شبكة متاجرها الواسعة، وقاعدة عملائها، ودورة إطلاق هواتفها الرائدة المنتظمة.
 تشير التقديرات إلى أن مبيعات هذه السلسلة قد تتجاوز 10 إلى 14 مليون وحدة خلال دورة مبيعاتها. في الوقت الراهن، يفوق الطلب العرض بشكل واضح، ويتمثل التحدي التالي الذي يواجه هواوي في زيادة الإنتاج بالسرعة الكافية لتلبية هذا الطلب.

هواتف هواوي ميت 80 هواتف هواوي هاتف ميت 80 هواتف هواوي الرائدة نظام HarmonyOS

