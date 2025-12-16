الملاعب البريطانية تستبدل برجر لحم البقر بلحم الغزلان البرية لخفض الانبعاثات الكربونية

يختفي برجر اللحم البقري من قوائم الطعام في الملاعب البريطانية، مع توجه منشآت مثل ملعب برنتفورد "جي.تك ستاديوم" إلى تقديم لحم الأيائل البرية في محاولة لخفض الانبعاثات الكربونية.



وقالت شركة ليفي يو كيه، الشريك في خدمات الضيافة، إن هذه الخطوة التي يجري تطبيقها في أكثر من 20 منشأة بالمملكة المتحدة وأيرلندا، يمكن أن تقلل الانبعاثات بنسبة 85 % وتوفر ما يصل إلى 1182 طنا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويا.



وأضاف جيمس بيل، رئيس قسم الاستدامة والمجتمع في برنتفورد، لرويترز "اللحم البقري هو الأكثر تأثيرا من حيث الانبعاثات الكربونية بين جميع المكونات التي نقدمها. أردنا استبداله بلحم الأيائل البرية الذي يقل انبعاثه الكربوني بنسبة 85 في المئة لكل كيلوجرام مقارنة ببرجر اللحم البقري، لذا فالأثر كبير للغاية".



وستوفر المبادرة حصصا من لحم الغزلان البرية في عبوات صديقة للبيئة مع توابل مصنوعة من خضروات فائضة، بدلا من نحو 54 طنا من برجر اللحم البقري.



وظهر برجر الأيائل لأول مرة في ملعب برنتفورد، بينما تم بيع نحو 5500 قطعة برجر من لحم الأيائل البرية في ملعب تويكنهام خلال شهر واحد، بحسب شركة ليفي، بما في ذلك في نهائي كأس العالم للرجبي للسيدات في سبتمبر أيلول.

