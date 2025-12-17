ناقد رياضي: «المغرب» جاهزة لاستضافة أمم أفريقيا .. و«بلعمري» يقترب من الأهلي|فيديو

أكد الناقد الرياضي المغربي، أمين العمري، جاهزية بلاده لاستضافة بطولة كأس أمم أفريقيا، مشيرًا إلى أن الجماهير المغربية تتطلع بحماس للفوز باللقب بعد فترة طويلة دون تتويج.

وأشار العمري عبر برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا على قناة صدى البلد، إلى أن الجماهير ستملأ المدرجات لدعم أسود الأطلس، موضحًا أن المنتخب يعيش مرحلة ذهبية بعد النتائج المميزة التي حققها في كأس العالم، وأن اللاعبين مصممون على تقديم أفضل ما لديهم للمنافسة على الكأس.

وأوضح العمري أن أشرف حكيمي لن يكون جاهزًا خلال مباريات دور المجموعات بسبب إصابة قوية تتطلب الراحة والتأهيل، لكنه من المتوقع أن يعود للمشاركة في الأدوار الإقصائية، مؤكدًا أن تجربة المنتخب المغربي بدأت تؤتي ثمارها وأن التتويج بالبطولة سيعطي أسود الأطلس بعدًا جديدًا.

كما تحدث الناقد المغربي عن اللاعبين المحليين، مشيدًا بما قدموه من أداء مميز، وقال إن يوسف بلعمري لاعب بارز ساهم في تتويج فريق الرجاء بالبطولات، مشيرًا إلى أنه أصبح قريبًا من الانتقال إلى الأهلي لتعويض رحيل علي معلول.

