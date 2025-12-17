عقدي كان بـ 10 جنيهات.. ماهر همام يكشف ذكرياته مع الأهلي ولقائه الأول مع «هيديكوتي»|فيديو

كشف ماهر همام، لاعب الأهلي السابق ، عن بداياته مع النادي الأهلي، وكيفية تصعيده للفريق الأول للكرة بالقلعة الحمراء.

وقال همام خلال برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا على قناة صدى البلد، إن أول عقد له مع الأهلي كانت قيمته 10 جنيهات فقط، مشيرًا إلى أنه لم يغب عن أي مران للنادي، ما ساعده على التألق سريعًا.

وأضاف همام أن تصعيده إلى الفريق الأول جاء بقرار من المدرب المجري هيديكوتي، الذي اختاره بعد استبعاد مصطفى يونس بسبب تأخره عن المران، وهو ما كان سببًا في تسريع انطلاقته مع الفريق الأول.

وتحدث عن تجربته مع الصحف العالمية، مشيرًا إلى أن مجلة فرانس فوتبول كانت تتحدث عنه بشكل إيجابي، لكنه فوجئ بأن المقال مكتوب بالفرنسية، فطلب من نادلة جزائرية ترجمة محتواه له، ووجد نفسه سعيدًا بما جاء فيه، مؤكدًا أن هذا الأمر أضاف له حافزًا كبيرًا خلال مسيرته الكروية.

