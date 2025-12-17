لن ترميها بعد اليوم .. فوائد صحية وتجميلية مُذهلة من نوى البلح | تعرّف عليها

يعتاد كثيرون التخلص من نوى التمر فور الانتهاء من تناول الثمرة، ولكن تؤكد دراسات حديثة أن نوى التمر تمثل كنزًا غذائيًا وتجميلًا طبيعيًا.

طرق صحية للاستفادة من نوى التمر

ويعتبر نوى التمر غنيًا بالألياف ومضادات الأكسدة والدهون الصحية، ما يجعلها مفيدة لدعم الصحة العامة والعناية بالبشرة والشعر بطرق بسيطة وآمنة.

وكشف موقع Uses and Benefits عن طرق صحية للاستفادة من نوى التمر، ومن أبرزها ما يلي :

ـ تعزيز صحة الجهاز الهضمي:

نوى التمر غنية بالألياف الغذائية التي تساعد على تحسين حركة الأمعاء، والوقاية من الإمساك، ودعم البكتيريا النافعة في الجهاز الهضمي.

ـ دعم صحة القلب:

تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في نوى التمر على تقليل الالتهابات وخفض مستويات الكوليسترول الضار، ما يساهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

ـ تنظيم مستويات السكر في الدم:

يتميز مسحوق نوى التمر بمؤشر جلايسيمي منخفض، ما يجعله خيارًا مناسبًا للمساعدة في استقرار مستويات السكر في الدم عند تناوله باعتدال.

ـ تقوية المناعة ومقاومة الالتهاب:

تحتوي نوى التمر على مركبات فينولية قوية تعمل على مكافحة الجذور الحرة، ما يساعد الجسم على مقاومة الالتهابات والأمراض المزمنة.

طرق تجميلية لاستخدام نوى التمر

ـ العناية بالشعر وتقوية البصيلات:

زيت نوى التمر غني بالأحماض الدهنية ومضادات الأكسدة التي تساعد على تغذية فروة الرأس، تقليل القشرة، وتحفيز نمو الشعر بشكل صحي.

ـ ترطيب البشرة ومقاومة علامات التقدم في السن:

تؤكد دراسة منشورة في مجلات تجميلية أن زيت نوى التمر يُستخدم في مستحضرات العناية بالبشرة لقدرته على الترطيب العميق وحماية الجلد من التلف الناتج عن العوامل البيئية.

ـ تقوية الأظافر وتحسين مظهر الجلد:

يساعد الاستخدام المنتظم لزيت نوى التمر على تقوية الأظافر ومنح البشرة مظهرًا أكثر نعومة ونضارة بفضل محتواه من الفيتامينات والمعادن.

طرق تحضير نوى التمر للاستخدام

ـ مسحوق نوى التمر:

يتم غسل النوى جيدًا وتجفيفها ثم تحميصها وطحنها، ويمكن إضافتها إلى القهوة أو العصائر أو المخبوزات.

ـ زيت نوى التمر:

يُستخلص صناعيًا ويُستخدم موضعيًا للشعر والبشرة كمرطب طبيعي.