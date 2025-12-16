تعليق الدراسة ومنح إجازة للطلاب غدا وبعد غد بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب

أعلنت المدارس المقرر استخداها كلجان انتخابية في إعادة انتخابات مجلس النواب 2025 ، عن تعليق الدراسة غدا الأربعاء وبعد غد الخميس بسبب الانتخابات
وأوضحت هذه المدارس أن الأربعاء 17 ديسمبر والخميس 18 ديسمبر 2025 اجازة للطلاب بسبب انتخابات مجلس النواب ، مع التشديد على عودة انتظام الدراسة الأسبوع القادم بسكل طبيعي لجميع المراحل التعليمية .
ومن المقرر أن تنتظم الدراسة غدا وبعد غد في باقي المدارس التي لا تشهد انعقاد لجان انتخابية في انتخابات مجلس النواب ، حيث لن يحصل طلابها على اجازة لعدم الحاجة إلى ذلك .
انتخابات مجلس النواب 2025
ومن المقرر أن تعقد غدا الأربعاء وبعد غد الخميس 17 و 18 ديسمبر 2025 ، جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، في 55 دائرة متبقية من هذه المرحلة
وتجرى جولة الإعادة في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 ، على 101 مقعد يتنافس عليها 202 مرشح فى 55 دائرة.
وتضم الدوائر الـ 55 فى محافظات المرحلة الثانية كالتالى:
- محافظة القاهرة إعادة فى 7 دوائر من اصل 19
محافظة القليوبية إعادة فى 5 دوائر من أصل 6
محافظة الدقهلية إعادة بالكامل فى دوائرها الـ10
محافظة المنوفية إعادة بالكامل فى دوائرها الـ6
محافظة الغربية إعادة بالكامل فى دوائرها الـ7
محافظة كفر الشيخ إعادة بالكامل فى دوائرها 4
محافظة الشرقية إعادة فى 8 دوائر من اصل 9
محافظة دمياط إعادة فى دائرة واحدة
محافظة بورسعيد إعادة فى دائرة واحدة
محافظة الاسماعيلية إعادة فى 3 دوائر
محافظة السويس إعادة فى دائرة واحدة
محافظة شمال سيناء إعادة فى دائرة واحدة
محافظة جنوب سيناء إعادة فى دائرة واحدة
ومن المقرر أن تُعلن نتائج هذه الجولة من انتخابات مجلس النواب 2025 يوم 18 ديسمبر2025 .
وفي حال الحاجة لجولة إعادة، ستُجرى خارج البلاد يومي 31 ديسمبر و1 يناير المقبل، وداخليًا يومي 3 و4 يناير، ليكون موعد انتهاء انتخابات مجلس النواب 2025 رسميًا يوم 10 يناير المقبل.