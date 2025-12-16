تعليق الدراسة ومنح إجازة للطلاب غدا وبعد غد بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب

أعلنت المدارس المقرر استخداها كلجان انتخابية في إعادة انتخابات مجلس النواب 2025 ، عن تعليق الدراسة غدا الأربعاء وبعد غد الخميس بسبب الانتخابات

وأوضحت هذه المدارس أن الأربعاء 17 ديسمبر والخميس 18 ديسمبر 2025 اجازة للطلاب بسبب انتخابات مجلس النواب ، مع التشديد على عودة انتظام الدراسة الأسبوع القادم بسكل طبيعي لجميع المراحل التعليمية .

ومن المقرر أن تنتظم الدراسة غدا وبعد غد في باقي المدارس التي لا تشهد انعقاد لجان انتخابية في انتخابات مجلس النواب ، حيث لن يحصل طلابها على اجازة لعدم الحاجة إلى ذلك .

انتخابات مجلس النواب 2025

ومن المقرر أن تعقد غدا الأربعاء وبعد غد الخميس 17 و 18 ديسمبر 2025 ، جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، في 55 دائرة متبقية من هذه المرحلة

وتجرى جولة الإعادة في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 ، على 101 مقعد يتنافس عليها 202 مرشح فى 55 دائرة.

وتضم الدوائر الـ 55 فى محافظات المرحلة الثانية كالتالى:

- محافظة القاهرة إعادة فى 7 دوائر من اصل 19

‎محافظة القليوبية إعادة فى 5 دوائر من أصل 6

‎محافظة الدقهلية إعادة بالكامل فى دوائرها الـ10

‎محافظة المنوفية إعادة بالكامل فى دوائرها الـ6

‎محافظة الغربية إعادة بالكامل فى دوائرها الـ7

‎محافظة كفر الشيخ إعادة بالكامل فى دوائرها 4

‎محافظة الشرقية إعادة فى 8 دوائر من اصل 9

‎محافظة دمياط إعادة فى دائرة واحدة

‎محافظة بورسعيد إعادة فى دائرة واحدة

‎محافظة الاسماعيلية إعادة فى 3 دوائر

‎محافظة السويس إعادة فى دائرة واحدة

‎محافظة شمال سيناء إعادة فى دائرة واحدة

‎محافظة جنوب سيناء إعادة فى دائرة واحدة

ومن المقرر أن تُعلن نتائج هذه الجولة من انتخابات مجلس النواب 2025 يوم 18 ديسمبر2025 .

وفي حال الحاجة لجولة إعادة، ستُجرى خارج البلاد يومي 31 ديسمبر و1 يناير المقبل، وداخليًا يومي 3 و4 يناير، ليكون موعد انتهاء انتخابات مجلس النواب 2025 رسميًا يوم 10 يناير المقبل.