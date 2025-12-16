قيادات صحفية وسياسية وإعلامية تشارك في عزاء والدة عماد الدين حسين

استقبل الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة "الشروق" وعضو مجلس النواب العزاء فى وفاة والدته، مساء اليوم الثلاثاء بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير، وذلك بعد صلاة المغرب.



حضر عدد كبير من الشخصيات العامة والسياسية والاعلامية جاء أبرزها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومنير فخري عبد النور وزير السياحة الاسبق والدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات والمهندس عبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة وعبد الحكيم جمال عبد الناصر والاعلامي مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، والاعلامي حمدى رزق و احمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للاعلام و الكاتب الصحفى خالد البلشي، نقيب الصحفيين والكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة.



وكان الكاتب الصحفى عماد الدين حسين، أعلن وفاة والدته مساء الخميس الماضى، بعد صراع مع المرض.

وكتب عماد الدين حسين منشورا على صفحته بموقع فيسبوك جاء فيه: "توفت إلى رحمة الله تعالى أمى تحية محمد مصطفى عبد القادر الخطيب مساء اليوم الخميس فى أسيوط.. أمى ومنذ وعيت على الدنيا فإن معظم أوقاتها كانت على سجادة الصلاة، وحتى فى صراعها الأخير مع المرض كانت تصر على الصوم وفى وغيابها الأخير عن الوعى كانت تجاهد للتيمم ولم ندرك ذلك إلا متأخرا".

وقال عماد الدين حسين: "اللهم أجرنا فى مصيبتنا واغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد.. اللهم ادخلها فسيح جناتك".