قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ليلة لم تنمها إمبابة| القصة الكاملة لانفجار مدينة العمال.. وشهود عيان: إسطوانة بوتاجاز السبب والبيوت كانت بتتهز
ماذا حدث في مباراة السعودية وفلسطين بربع نهائي بطولة كأس العرب؟| تفاصيل
سعر الذهب يتحرك في ختام تعاملات مساء اليوم 11-12-2025
نيجيريا تعلن قائمتها النهائية لكأس الأمم الأفريقية.. وودية قوية أمام مصر قبل السفر للمغرب
حكيم زياش أبرز غيابات منتخب المغرب في كأس الأمم الإفريقية
وفاة المطرب أحمد صلاح.. وحلمي عبدالباقي ينعاه
الولايات المتحدة تطالب إسرائيل بإزالة الأنقاض من غزة
بعد انتهاء لجان الحصر من عملها .. ما مصير فروق زيادة الإيجارات القديمة؟
قصة فيديو انفعال محمد صبحي على سائقه‎.. ونجله: أبويا ما غلطش
منتخب السعودية يتأهل لنصف نهائي بطولة كأس العرب بالفوز على فلسطين 2-1
كنو يسجل هدفا قاتلا للسعودية في مرمى فلسطين بربع نهائي كأس العرب
التصعيد يقترب .. جيش الاحتلال يهدد لبنان بخطة عسكرية غير مسبوقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أسرة صدى البلد تنعى والدة الكاتب الصحفي عماد الدين حسين

وفاة والدة عماد الدين حسين
وفاة والدة عماد الدين حسين

توفيت مساء اليوم والدة الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، بعد صراع مع المرض.

أعلن حسين خلال منشور كتبه على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن موعد الجنازة، وقال إنه سوف يتم تشييع الجنازة بعد صلاة الجمعة غدا، في قرية التمساحية مركز القوصية بمحافظة أسيوط.

كما أوضح رئيس تحرير جريدة الشروق أن العزاء سيقام  في قرية التمساحية أيضا، منوها بأنه سوف يعلن لاحقا عن موعد العزاء في القاهرة.

وقال حسين في منشوره "أمي ومنذ وعيت على الدنيا فإن معظم أوقاتها كانت على سجادة الصلاة، وحتى في صراعها الأخير مع المرض كانت تصر على الصوم، وفي غيابها الأخير عن الوعي كانت تجاهد للتيمم، ولم ندرك ذلك إلا متأخرا".

وتابع: "اللهم أجرنا في مصيبتنا واغفر لها  وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد. اللهم ادخلها فسيح جناتك".

وتتقدم أسرة صدى البلد برئاسة الكاتب الصحفي طه جبريل بخالص العزاء الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، داعين الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

والدة الكاتب الصحفي عماد الدين حسين الجنازة قرية التمساحية أسيوط العزاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

قرار صادم من ليفربول ضد محمد صلاح قبل كأس أمم إفريقيا

زيادة المعاشات 1 يناير 2026 لهذه الفئات.. تعرف على القيمة الجديدة

زيادة المعاشات 1 يناير 2026 لهذه الفئات.. تعرف على القيمة الجديدة

الرئيس السيسي - عبلة كامل

بعد توجيه الرئيس السيسي بعلاجها .. قصة اختفاء عبلة كامل

الذهب

الذهب يشتعل مجددًا بعد قرار المركزي الأمريكي.. عيار 21 مفاجأة

مونديال 2026

تطور جديد| رفض مصري إيراني وفيفا يتراجع عن مباراة الفخر بـ المونديال

حماة عروسة المنوفية

حماة عروسة المنوفية: ابنى كان بيضربها بس هزار

الدوري الممتاز

كاس تصدم بيراميدز بأزمة سحب لقب الدوري من الأهلي | تطور خطير

جدول العطلات الرسمية

إجازات بالجملة.. جدول العطلات الرسمية 2026 بالكامل

ترشيحاتنا

المستشارة أمل عمار تشارك في فعاليات احتفالية "أجندة بيكين +30: تكريم القيادات النسائية المصرية الملهمة"

المستشارة أمل عمار تشارك في احتفالية "أجندة بيكين +30" وتؤكد التزام مصر بتمكين المرأة

المجلس القومي للمرأة يشارك في فعاليات معرض تراثنا ٢٠٢٥

المجلس القومي للمرأة يدعم رائدات الأعمال ويبرز الحرف اليدوية في معرض تراثنا 2025

وفاة والدة عماد الدين حسين

أسرة صدى البلد تنعى والدة الكاتب الصحفي عماد الدين حسين

بالصور

بيقرمش وصحى .. بديل القلي لعمل القرنبيط

القرنبيط
القرنبيط
القرنبيط

انتشار فيروس أنفلونزا H1N1.. علاج البرد في 3 أيام | حلول فعالة

علاج سريع للبرد
علاج سريع للبرد
علاج سريع للبرد

فيديو

ازمة محمد صبحي

قصة فيديو انفعال محمد صبحي على سائقه‎.. ونجله: أبويا ما غلطش

محمد صلاح

بعد أزمته الأخيرة .. ما نبوءة ليلى عبد اللطيف عن مصير محمد صلاح‎؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

المزيد