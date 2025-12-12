السكة الحديد توفر خدمات خاصة لهذه الفئة داخل المحطات والقطارات

قالت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إنها تواصل تعزيز الخدمات المقدمة لكبار السن وذوي الهمم، من خلال توفير كراسي متحركة وعربات كهربائية داخل المحطات لنقلهم مجانًا إلى شبابيك التذاكر وأرصفة القطارات، تنفيذًا لتوجيهات وزارة النقل في هذا الإطار.

وأوضحت الهيئة أنها تهدف إلى تخفيف مشقة التنقل داخل المحطات وضمان وصولهم لخدمات الحجز بسهولة ويسر.

خدمة خاصة للحجز والدعم داخل المحطات

أشارت الهيئة إلى تخصيص شبابيك حجز وصرف تذاكر لهذه الفئات بالمحطات الرئيسية، مع وضع مكاتب خدمة العملاء في مداخل المحطات لتقديم الدعم اللازم حتى استكمال إجراءات الحجز والوصول إلى القطارات. كما يتم تنفيذ برامج توعية للعاملين حول أسس التعامل مع كبار السن وذوي الهمم لضمان توفير خدمة إنسانية ولائقة.

تيسيرات داخل القطارات ورفع جودة الخدمة

أكدت الهيئة تخصيص أربع مقاعد بكل عربة في القطارات العادية لذوي الهمم، مع وضع إرشادات واضحة، إلى جانب تدريب عدد من موظفي خدمة العملاء على لغة الإشارة لتعزيز التواصل مع الصم والبكم. وتم إصدار دليل إرشادي لموظفي التذاكر ومشرفي القطارات يوضح آليات التعامل مع هذه الفئة.

قطارات تالجو المجهزة بالكامل

ولفتت الهيئة إلى أن قطارات تالجو الفاخرة تمثل إضافة مهمة في هذا الملف، إذ جرى تجهيز العربة رقم 6 بكل قطار بمنحدرات صعود ونزول للكراسي المتحركة ودورات مياه مهيأة بالكامل.

تخفيضًا بنسبة 50% على تذاكر القطارات

تطبق الهيئة القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتمنح تخفيضًا بنسبة 50% على تذاكر القطارات المكيفة والعادية وقطارات النوم لذوي الهمم ومرافقيهم. كما تتيح حجز تذاكر القطارات المكيفة قبل السفر بـ15 يومًا، وتذاكر غير المكيفة قبل 48 ساعة عبر منافذ البيع ووكلاء الخدمة، بما يمنح المسافرين مرونة أكبر.