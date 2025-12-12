تايلاند.. رئيس الوزراء يحل البرلمان ويعلن موعد إجراء الانتخابات

أصدر رئيس الوزراء التايلاندي أنوتين تشارنبيركول، بموافقة ملكية، قراراً بحل البرلمان ومن المتوقع إجراء الانتخابات في أوائل عام 2026.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتزم التواصل مع زعيمي تايلاند وكمبوديا بعد تجدد الاشتباكات الحدودية بين البلدين، وهي واحدة من ثمانية صراعات يقول الرئيس الأمريكي إنه أنهَاها بتهديدات بفرض رسوم جمركية، ضمن سياسة إدارته المعروفة بـ"السلام بالقوة".

اشتباكات تايلاند وكمبوديا

واندلعت معارك بين الجارتين في جنوب شرق آسيا خلال عطلة نهاية الأسبوع على طول حدودهما الممتدة لمسافة 800 كيلومتر، حيث تبادل الجانبان نيران المدفعية، فيما استخدمت تايلاند طائرات إف-16 المقاتلة بعد اتهام كمبوديا بإطلاق صواريخ على مناطق مدنية، بحسب ما أفادت به وكالة بلومبرج للأنباء.