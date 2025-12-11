قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

النقض لم تتسلم أي طعون محالة من الإدارية العليا لعدم الاختصاص

أكد مصدر قضائي أن محكمة النقض لم تتسلم حتي الأن أي من الطعون من القضاء الإداري والمحلي لعدم الاختصاص سوا الاخير. المتعلقة بالجولة اللولي أو الثانية وأنه فور ورودها سيتم أعمال القانون وتحديد الجلسات لنظهرت 

وكانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أحالت 40 طعنا إلى محكمة النقض وهي علي النحو التالي:

حيث أنه في محافظة القاهرة بلغ عدد الطعون 32 طعناً، توزعت على عدد من الدوائر، وتضمنت الدائرة الأولى 4 طعون، والدائرة الثانية طعنين، والدائرة الرابعة طعنين، والدائرة السادسة 4 طعون، والدائرة السابعة طعناً واحداً، والدائرة الثامنة طعنين، والدائرة التاسعة طعناً واحداً، والدائرة الثانية عشرة 6 طعون، والدائرة الثالثة عشرة طعناً واحداً، والدائرة السادسة عشرة 6 طعون، والدائرة الثامنة عشرة طعناً واحداً، بالإضافة إلى طعن على بطلان القائمة.

وفي محافظة القليوبية، جرى تقديم طعنين في الدائرة الثالثة، بينما شهدت محافظة الشرقية طعناً واحداً  في الدائرة الرابعة.

أما محافظة دمياط فقد شهدت طعنين في الدائرة الأولى وكذلك سجلت محافظة جنوب سيناء طعناً واحداً في الدائرة الأولى ومثلها محافظة شمال سيناء في الدائرة الأولى

وكانت تسلمت محكمة النقض 69 طعنًا على صحة عضوية الفائزين في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب محالين من الإدارية العليا وذلك لعدم اختصاص 

جاءت أحكام المحكمة الإدارية العليا بإلغاء نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، في عدد ـ29 دائرة بخمس محافظات لتصبح قد ألغيت الانتخابات كاملة في هذه المحافظات بعد إضافة الدوائر الملغاة بحكم الإدارية العليا والصادرة سابقاً من الهيئة الوطنية للانتخابات وهي: سوهاج، الوادي الجديد، أسيوط، قنا، والأقصر.

وفى هذا التقرير نوضح الـ29 دائرة الملغاة بها انتخابات المرحلة الأولى من مجلس النواب 

1- الوادي الجديد

1. الدائرة الثانية – الداخلة والفرافرة

– طعن حمدي محمد سليمان.

2. الدائرة الأولى – الخارجة

– طعن أحمد العقاطي.

2- أسوان

دائرة إدفو

– طعن عادل سيد محمود.

دائرة نصر النوبة

– طعن علاء حسن حامد عثمان.

3- الأقصر

دائرة إسنا

– محمد عبد المحسن محمد رضوان.

6. دائرة القرنة

– طعن محمد محمود علي محمد.

7. دائرة الأقصر

– طعن ممدوح محمود مصطفى أبو الحمد.

4- الإسكندرية

8. دائرة أول المنتزه

– طعن عبد السلام محمد العمراوي.

5- المنيا

دائرة ملوي

– طعن حنان عياد خليل عيسى.

دائرة مغاغة والعدوة وبني مزار

– طعن أبو الفتوح الشحات.

دائرة أبو قرقاص

– طعن مصطفى محمد بهي الدين.

دائرة المنيا

– طعن سيد أبو بريدعة.

دائرة دير مواس

– طعن أشرف أبو المكارم.

6- الجيزة

دائرة بولاق الدكرور

– طعن محمد طارق جمال الدين.

دائرة 6 أكتوبر

– طعن محمد رمضان طراد.

دائرة البدرشين

– طعن رمضان سيد أبو خاطر.

دائرة الهرم

– طعن خالد سلام.

دائرة قسم الجيزة

– طعن دندراوي أبو الفضل.

دائرة منشأة القناطر

– طعن حسام عميرة.

دائرة العمرانية والطالبية

– طعن سيد زغلول أحمد.

7- سوهاج

دائرة البلينا

– طعن محمد أبو هلالي.

8- البحيرة

دائرة حوش عيسى

– طعن محمد صلاح عباس.

دائرة كوم حمادة

– طعن أحمد باسم عبد الفتاح محمد.

دائرة المحمودية

– طعن محمد عباس.

دائرة الدلنجات

– طعن محمود عثمان.

9- أسيوط

دائرة ديروط والقوصية ومنفلوط

– طعن أحمد إبراهيم العياط.

دائرة أبو تيج

– طعن الحسيني جلال.

دائرة أول أسيوط

– طعن علاء محمود عبد الغني.

10- الفيوم

دائرة سنورس

– طعن ربيع أبو كمال.

انتخابات الإدارية العليا النقض رشاوي

