قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
واشنطن تلزم إسرائيل بدفع فاتورة دمار قطاع غزة
صداقة ولا حب؟.. ياسمين عبد العزيز: في بيني وبين كريم فهمي كيميا
ياسمين عبد العزيز: عايزة أبسط نفسي.. ولا أثق في أي مخلوق غير ربنا
سعر أقل عيار ذهب اليوم 12-12-2025
رقية رفعت: الفوز بالمسابقة العالمية للقرآن اصطفاء إلهي.. وأشكر الرئيس السيسي
باق 70 يومًا.. موعد رمضان 2026 وعدد ساعات الصوم في اليوم الأول
بعد أرض النادي بأكتوبر .. المجتمعات العمرانية تبلغ الزمالك رسميًا بفسخ حق الانتفاع بشاطئ في الساحل الشمالي
موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة.. مفاجآت كبيرة تنتظر الزوار
ليلة لم تنمها إمبابة| القصة الكاملة لانفـ جار منزل.. وشهود عيان: إسطوانة بوتاجاز السبب والبيوت كانت بتتهز
ساو باولو تغرق في الظلام.. انقطاع الكهرباء عن 1.4 مليون شخص وإلغاء 400 رحلة جوية
أشرف زكي: عبلة كامل بخير وفي منزلها
محافظ الجيزة يتفقد موقع حادث ماسورة الغاز بعقار سكني في إمبابة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ساو باولو تغرق في الظلام.. انقطاع الكهرباء عن 1.4 مليون شخص وإلغاء 400 رحلة جوية

الرياح في ساو باولو
الرياح في ساو باولو
ناصر السيد

انقطعت الكهرباء عن أكثر من 1.4 مليون من سكان مدينة ساو باولو في البرازيل يوم الخميس، بعد أن تسببت رياح عاتية في سقوط العديد من الأشجار على شبكة الكهرباء في المدينة البرازيلية الكبرى في اليوم السابق. 

إلغاء الرحلات الجوية في ساوباولو

وأفادت السلطات المحلية بعدم وقوع إصابات، إلا أنه تم إلغاء ما يقرب من 400 رحلة جوية، بحسب ما أفادت به شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

ولم تُحدد شركة الكهرباء الإيطالية "إينيل" موعدًا لعودة الخدمة. وصرح أحد مديريها، مارسيلو بويرتاس، للصحفيين بأن الشركة الإيطالية تُوظّف 1300 شخص لحل المشكلة منذ أن بدأت رياح بلغت سرعتها حوالي 100 كيلومتر في الساعة (62 ميلاً في الساعة) تضرب ساو باولو.

وأعلنت بلدية ساو باولو عن سقوط 231 شجرة نتيجة ما وصفته بآثار إعصار خارج المداري تشكّل جنوب البرازيل. 

وأفادت سلطات الطيران بأن معظم الرحلات الملغاة كانت في مطار كونجونهاس المحلي، لكنها أضافت أن مطار جوارولوس الدولي، الواقع خارج المدينة، قد تأثر أيضًا.

انقطاع الكهرباء في ساو باولو

صرح رئيس بلدية ساو باولو، ريكاردو نونيس، المسؤول عن تقليم الأشجار التي تضررت بسبب اصطدامها بشبكة الكهرباء، للصحفيين مساء الأربعاء بأنه أبلغ الشركة بأنها لا تبذل قصارى جهدها لحل المشاكل.

وقال نونيس، واصفًا شركة الكهرباء الإيطالية بـ"غير المسؤولة": "في كل مرة يحدث فيها عطل، نُترك بلا كهرباء". وكان وضع الشبكة يوم الأربعاء أسوأ، حيث انقطعت الكهرباء عن أكثر من مليوني ساكن في ساو باولو.

وفي يوم الخميس، تم تصوير عدة سيارات تحمل شعار شركة "إينيل" في موقف سيارات الشركة بوسط مدينة ساو باولو، مما زاد من غضب السكان والسلطات.

وأصدرت شركة "سابسب" للمياه بيانًا يوم الخميس قالت فيه إن انقطاع الكهرباء يؤثر بالفعل على خدماتها أيضًا، حيث لا تعمل المضخات بكفاءة.

ساو باولو تغرق في الظلام ساو باولو انقطاع الكهرباء إلغاء الرحلات الجوية في ساوباولو إلغاء الرحلات الجوية انقطاع الكهرباء في ساو باولو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

قرار صادم من ليفربول ضد محمد صلاح قبل كأس أمم إفريقيا

زيادة المعاشات 1 يناير 2026 لهذه الفئات.. تعرف على القيمة الجديدة

زيادة المعاشات 1 يناير 2026 لهذه الفئات.. تعرف على القيمة الجديدة

الرئيس السيسي - عبلة كامل

بعد توجيه الرئيس السيسي بعلاجها .. قصة اختفاء عبلة كامل

الذهب

الذهب يشتعل مجددًا بعد قرار المركزي الأمريكي.. عيار 21 مفاجأة

حماة عروسة المنوفية

حماة عروسة المنوفية: ابنى كان بيضربها بس هزار

الدوري الممتاز

كاس تصدم بيراميدز بأزمة سحب لقب الدوري من الأهلي | تطور خطير

جدول العطلات الرسمية

إجازات بالجملة.. جدول العطلات الرسمية 2026 بالكامل

منتخب مصر للمحليين

رغم الخروج المهين عربيا.. منتخب مصر يتعرض لعقوبات مالية| تفاصيل

ترشيحاتنا

فوز جامعة الأزهر ضمن التحالفات القومية في المبادرة الرئاسية “تحالف وتنمية”

فوز جامعة الأزهر ضمن التحالفات القومية في المبادرة الرئاسية “تحالف وتنمية”

الزكاة

ما حكم الزكاة على المال المدفوع مقدمًا لإيجار شقة؟.. الإفتاء توضح

الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف

تحريم التبني | أسامة قابيل يرد على تساؤلات إيمان العاصي

بالصور

بيقرمش وصحى .. بديل القلي لعمل القرنبيط

القرنبيط
القرنبيط
القرنبيط

فيديو

ليلي عبد اللطيف

تنبؤات تحققت.. ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بنهاية 2025

طارق الامير

توقف القلب والكلى.. تطورات حالة طارق الأمير

ازمة محمد صبحي

قصة فيديو انفعال محمد صبحي على سائقه‎.. ونجله: أبويا ما غلطش

محمد صلاح

بعد أزمته الأخيرة .. ما نبوءة ليلى عبد اللطيف عن مصير محمد صلاح‎؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

المزيد