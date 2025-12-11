ساو باولو تغرق في الظلام.. انقطاع الكهرباء عن 1.4 مليون شخص وإلغاء 400 رحلة جوية

انقطعت الكهرباء عن أكثر من 1.4 مليون من سكان مدينة ساو باولو في البرازيل يوم الخميس، بعد أن تسببت رياح عاتية في سقوط العديد من الأشجار على شبكة الكهرباء في المدينة البرازيلية الكبرى في اليوم السابق.

إلغاء الرحلات الجوية في ساوباولو

وأفادت السلطات المحلية بعدم وقوع إصابات، إلا أنه تم إلغاء ما يقرب من 400 رحلة جوية، بحسب ما أفادت به شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

ولم تُحدد شركة الكهرباء الإيطالية "إينيل" موعدًا لعودة الخدمة. وصرح أحد مديريها، مارسيلو بويرتاس، للصحفيين بأن الشركة الإيطالية تُوظّف 1300 شخص لحل المشكلة منذ أن بدأت رياح بلغت سرعتها حوالي 100 كيلومتر في الساعة (62 ميلاً في الساعة) تضرب ساو باولو.

وأعلنت بلدية ساو باولو عن سقوط 231 شجرة نتيجة ما وصفته بآثار إعصار خارج المداري تشكّل جنوب البرازيل.

وأفادت سلطات الطيران بأن معظم الرحلات الملغاة كانت في مطار كونجونهاس المحلي، لكنها أضافت أن مطار جوارولوس الدولي، الواقع خارج المدينة، قد تأثر أيضًا.

انقطاع الكهرباء في ساو باولو

صرح رئيس بلدية ساو باولو، ريكاردو نونيس، المسؤول عن تقليم الأشجار التي تضررت بسبب اصطدامها بشبكة الكهرباء، للصحفيين مساء الأربعاء بأنه أبلغ الشركة بأنها لا تبذل قصارى جهدها لحل المشاكل.

وقال نونيس، واصفًا شركة الكهرباء الإيطالية بـ"غير المسؤولة": "في كل مرة يحدث فيها عطل، نُترك بلا كهرباء". وكان وضع الشبكة يوم الأربعاء أسوأ، حيث انقطعت الكهرباء عن أكثر من مليوني ساكن في ساو باولو.

وفي يوم الخميس، تم تصوير عدة سيارات تحمل شعار شركة "إينيل" في موقف سيارات الشركة بوسط مدينة ساو باولو، مما زاد من غضب السكان والسلطات.

وأصدرت شركة "سابسب" للمياه بيانًا يوم الخميس قالت فيه إن انقطاع الكهرباء يؤثر بالفعل على خدماتها أيضًا، حيث لا تعمل المضخات بكفاءة.