نيجيريا تعلن قائمتها النهائية لكأس الأمم الأفريقية.. وودية قوية أمام مصر قبل السفر للمغرب

كشف الجهاز الفني لمنتخب نيجيريا الأول عن القائمة الرسمية التي ستخوض بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 وحتى 18 يناير 2026، حيث يشارك 24 منتخباً في النسخة المقبلة من البطولة القارية.

بروفة قوية لنسور نيجيريا أمام مصر

ويستعد المنتخب النيجيري للدخول إلى البطولة من خلال مواجهة ودية مرتقبة أمام المنتخب المصري، تقام الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة، في اختبار أخير للفراعنة أيضاً قبل انطلاق البطولة.

ويخوض نسور نيجيريا منافسات كأس الأمم ضمن المجموعة الثالثة التي تضم إلى جانبهم كلًّا من تنزانيا، تونس، وأوغندا.

قائمة نيجيريا.. 28 لاعباً في رحلة البحث عن اللقب

ونشر الاتحاد النيجيري عبر حسابه الرسمي على منصة X القائمة النهائية المكونة من 28 لاعباً، وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى:

ستانلي نوابيلي – فرانسيس أوزوهو – أماس أوباسوجي

خط الدفاع:

كالفن باسي – زيدو سانوسي – سيمي أجاي – برونو أونيمايتشي – إيجوه أوجبو – شيدوزي أوازيم – برايت أوساي صموئيل – ريان أليبيوسو

خط الوسط:

ويلفريد نديدي – فرانك أونيكا – فيسايو باشيرو – محمد عثمان – أليكس إووبي – إبنيزر أكينساميرو – رافائيل أونيديكا – توتشوكوو نينادي

خط الهجوم:

أديمولا لوكمان – فيكتور أوسيمين – أكور آدامز – صامويل تشوكويزي – سيريل ديسيرس – سالم فاجو – موسيس سيمون – سيدرا إدجوكيه – بول أونواتشو