المركزي التركي يخفض الفائدة مجددا رغم استمرار مخاطر التضخم
الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من العاهل البحريني
رئيس الوطنية للانتخابات: اطمئنوا أصواتكم محصنة وإرادتكم نافذة
حتمية وقف الحرب في غزة.. الرئيس السيسي يتلقى اتصالًا من ملك البحرين
قفزة تاريخية للفضة بدعم خفض الفائدة وتقلص المعروض العالمي
رئيس الوطنية للانتخابات للمصريين: اطمئنوا أصواتكم محصنة وارادتكم نافذة
إعلامي يطرح سؤالا بشأن تعاقد الأهلي مع مهاجم منتخب الأردن
مصرع شخصين وإصابة 15 آخرين في تصادم على رافد الطريق الدولي بكفر الشيخ
رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: أحكام المحكمة الإدارية العليا تؤكد استقرار التجربة
فوز مرشحين وإعادة بين آخرين بأول الرمل بالإسكندرية بانتخابات مجلس النواب 2025
تخلوا عنه| 4 نجوم فقط في ليفربول يعلنون دعمهم لمحمد صلاح.. إيه الحكاية؟
وزير التموين: إنشاء 5 صوامع حقلية بـ 4محافظات بالتعاون مع إيطاليا
رياضة

كاس تصدم بيراميدز بأزمة سحب لقب الدوري من الأهلي | تطور خطير

الدوري الممتاز
يسري غازي

تلقي نادي بيراميدز صدمة قوية عقب إعلان محكمة التحكيم الرياضية الدولية كاس عن قائمة الإستماع حتي يوم 16 يناير المقبل بدون تواجد شكوي النادي السماوي ضد اتحاد الكرة بشأن أزمة لقب الدوري الممتاز.

وتوج النادي الأهلي بلقب الدوري المصري لموسم 2025/2024، والذي يعد الـ45 في تاريخه بعد إنهائه للمسابقة في صدارة جدول الترتيب برصيد 58 نقطة.

وقال عامر العمايرة خبير اللوائح الرياضية عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: محكمة التحكيم الرياضية كاس تعلن قائمة جلسات الاستماع حتى 16 يناير 2026.

أضاف عامر العمايرة: لا يوجد بالقائمة قضية بيراميدز ضد قرار لجنة الاستئناف بالاتحاد المصرى لكرة القدم بخصوص مباراة القمة.

واختتم عامر العمايرة خبير اللوائح الرياضية حديثه قائلا: كما لا يوجد بالقائمة أى جلسات استماع للأندية أو اللاعبين مصريين.
 

تفاصيل قضية بيراميدز 
بدأت القضية في يونيو الماضي عندما قام نادي بيراميدز برفع دعوى قضائية ضد قرار رابطة الأندية المصرية، والذي ينص على عدم خصم 3 نقاط إضافية من الأهلي. 

هذا الخصم كان من المفترض تطبيقه بسبب عدم خوض الأهلي مباراة القمة ضد الزمالك، وهو ما اعتبره بيراميدز مستندا قانونيًا لطلب سحب اللقب.

وشهدت الجولة الأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، واقعة مثيرة للجدل عندما احتفل فريقي بيراميدز والأهلي بالفوز بالدوري قبل أن يتم تسليم الدرع إلى المارد الأحمر من قبل رابطة الأندية المصرية.

وأنهى الأهلي، الموسم بالفوز على فاركو بنتيجة 6-0، ووصل رصيده إلى 58 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري بفارق نقطتين عن بيراميدز الذي تغلب على سيراميكا بنتيجة 5-1.

تجدر الإشارة إلى أن الأهلي قد توج بلقب الدوري الموسم الماضي بفارق نقطتين عن بيراميدز، ما يزيد من حدة التنافس بين الطرفين ويجعل القضية أكثر إثارة للاهتمام ففي حال الحكم لصالح بيراميدز سيتم سحب لقب الدوري من الأهلي.

بيراميدز الأهلي كاس لقب الدوري عامر العمايرة

