رئيس الوزراء يناقش مشروع التتبع الدوائي الوطني: يستهدف بناء منظومة وطنية
أوضاع مأساوية.. أونروا تحذر من انتشار الأمراض داخل قطاع غزة
سفيرة رومانيا: نستهدف رفع حجم التبادل التجاري مع مصر إلى ملياري دولار
فضل من توضأ على طهر.. سُنة مهجورة و3 أذكار تجلب الحسنات
سر الأهرامات.. مواجهة ساخنة بين زاهي حواس ووسيم السيسي على صدى البلد
محمد العدل يدافع عن محمد صبحي: السائق هو اللي غلطان مش صبحي
العلاج الطبيعي: أغلقنا 200 مركز يديرها منتحلو صفة من خريجي تربية رياضية
جوتيريش: سنلتقي ممثلين عن الجيش السوداني والدعم السريع في جنيف
الصحة يوجه باستخدام أحدث الأدوات التكنولوجية في رصد الشائعات والرد عليها
اتجاه لنقل مباراة مصر وإيران في كأس العالم 2026.. ما السبب؟
طقس الجمعة يكشف مفاجآت.. أمطار وشبورة وتحذيرات عاجلة
وفاة المرشد عن دائرة حدائق القبة أحمد جعفر
أخبار البلد

الأنبا بولا يترأس قداس المناولة الاحتفالية بكنيسة العذراء والملاك ميخائيل بالعاشر

قداس المناولة الاحتفالية
قداس المناولة الاحتفالية
ميرنا رزق

ترأس نيافة الأنبا بولا شفيق، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، قداس المناولة الاحتفالية لعدد من أبناء وبنات كنيسة السيدة العذراء مريم ورئيس الملائكة ميخائيل، بمدينة العاشر من رمضان.

شارك في الصلاة القمص أغاثون خير، وكيل المطرانية، والأب جوزيف زكريا، والأب جوفاني قاصد خير، راعيا الكنيسة، والأب أندراوس ثابت، راعي كنيسة السيدة العذراء مريم والقديس بيو، بمدينة بدر، والأب إرميا نشأت، مسؤول بيت القديس بيو، بمدينة المستقبل، والشماس الإكليريكي الإنجيلي أنطون جورج، ابن الإيبارشيّة، والشماس الإنجيلي جورج لورانس، من رعية الشهيد العظيم مار جرجس، بعزبة جورج متّى.

وألقى الأب المطران عظة الذبيحة الإلهية حول "الشاب الغني"، مبيّنًا كيف أن الدعوة الإلهية هي قبل كل شيء دعوة إلى التخلّي الحرّ من أجل الامتلاء بالنعمة، مشيرًا إلى أن الأطفال الذين نالوا اليوم المناولة الاحتفالية مدعوّون منذ الآن أن يفتحوا قلوبهم للمسيح القائم في سرّ الإفخارستيا، مصدر القوة، والرجاء، وركيزة الإيمان في مسيرتهم المسيحية.

تضمن الاحتفال أيضًا تكريم أحد عشر من خرّيجي الكنيسة، كما قدّم أعضاء جمعية القديس منصور الوعد أمام راعي الإيبارشيّة، مختتمًا الذبيحة الإلهية بالتأكيد على أهمية الثبات في المحبة، والحق.

وعلى هامش الاحتفال، استقبل الأنبا بولا السيد المهندس أحمد محمد حلمي، مرشح مجلس النواب عن دائرة العاشر من رمضان، وكذلك السيد النائب أحمد الخطيب، والوفد المرافق لهما، كما استقبل نيافته أيضًا السيد المستشار سيد مسعد، والوفد المرافق له.

صورة أرشيفية

أعراض فيروس H1N1 شديدة.. تحذيرات عاجلة للمدارس وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة

ليلي عبد اللطيف

تنبؤات ليلى عبد اللطيف حول محمد صلاح تثير الجدل.. ماذا قالت؟

فتاة - أرشيفية

سميرة أمام محكمة الأسرة: زوجي أجبرني على أفعال مُشينة.. فطلبت الخُلع

محمد صلاح

قرار صادم من ليفربول ضد محمد صلاح قبل كأس أمم إفريقيا

حالة الطقس

الأرصاد: أمطار على 8 مناطق.. والرياح تشتد في القاهرة والسواحل

ضوابط المسح على الخفين

ضوابط المسح على الخفين بسبب البرد الشديد.. الأزهر يوضح

فيلم الست

تعر ف على إيرادات فيلم الست في أول أيام عرضه بالسينمات المصرية

صغير _ أرشيفية

انعزال الطلاب واضطرابات النوم.. كواليس واقعة تحـ.ـرش جديدة بمدرسة في التجمع

غلاف الكتاب

هيئة الكتاب تصدر جزءًا جديدًا من «تاريخ الدول والملوك» لابن الفرات ضمن سلسلة التراث الحضاري

محافظ الغربية

محافظ الغربية: مضاعفة الجهود وتحسين مستوى الخدمات لأجل أبنائنا | صور

بالصور

انتشار فيروس أنفلونزا H1N1.. علاج البرد في 3 أيام | حلول فعالة

علاج سريع للبرد
علاج سريع للبرد
علاج سريع للبرد

أثار حالة من القلق.. اصطياد تمساح قرية الزوامل في بلبيس| صور

تمساح
تمساح
تمساح

أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس

أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس
أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس
أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس

محمد صلاح

بعد أزمته الأخيرة .. ما نبوءة ليلى عبد اللطيف عن مصير محمد صلاح‎؟

رسالة رباب صلاح

من أنتم؟!.. رسالة رباب شقيقة محمد صلاح لمنتقديه

مقلب طلاب لمدرستهم

مكنتش خناقة.. مقلب طلاب في معلمتهم علشان يحتفلوا بعيد ميلادها

طفل بعظام زجاجية

طفل بعظام زجاجية.. تعاطف واسع وتحركات لإنقاذ زياد من مرض نادر

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

