الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
موعد صرف مساعدات "تكافل وكرامة" عن شهر ديسمبر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

تستعد وزارة التضامن الاجتماعى لموعد صرف الدعم النقدي الشهري برنامج تكافل وكرامة لجميع المستحقين عن شهر ديسمبر 2025 

وكانت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي قد أعلنت الشهر الماضي عن صرف الدعم النقدي تحت مظلة «تكافل وكرامة» لـ4.7 مليون أسرة، وذلك بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه.

وانتظمت عملية الصرف لجميع من خلال جميع ماكينات الصراف الآلي المتاحة للبنوك المنتشرة علي مستوى الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.

دعم نقدي لـ4.7 مليون أسرة 

الجدير بالذكر أنه يتم تقديم دعم نقدي لـ4.7 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بما  يقرب من 18 مليون مواطن تقريباً، بموازنة تبلغ 54 مليار جنيه سنوياً عقب إقرار الزيادة الجديدة المقررة بـ25% بشكل دائم وتنفيذها بداية من شهر إبريل الماضي.

ومع اقتراب موعد صرف الدعم النقدي الشهري ، مساعدات تكافل وكرامة يكثر البحث عن طريقة الاستعلام عم مساعدات تكافل وكرامة من خلال الدخول على رابط الاستعلام على الانترنت وفى السطور التالية نوضح الطريقة .

يستهدف برنامج تكافل وكرامة المواطنين المستحقين غير القادرين وليس لهم دخل ثابت شهري  ، حيث يتم صرف مساعدات شهرية لهم بعد التأكد من استيفاء الشروط المحددة، وفقا لآليات دقيقة تضمن وصول الدعم لمستحقيه.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي خدمة إلكترونية تتيح للمواطنين الاستعلام عن حالة بطاقاتهم ضمن برنامج "تكافل وكرامة"، وذلك عبر الموقع الرسمي للوزارة من خلال الرابط التالي: (https://www.moss.gov.eg)

للاستعلام يجب اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي

إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة ثم الضغط على زر "استعلام" 

تظهر النتيجة وتتضمن:

اسم المواطن

نوع البطاقة (تكافل أو كرامة)

حالة البطاقة (سارية – موقوفة – مجمدة)

سبب الإيقاف أو التجميد إن وجد

بيانات الإدارة الاجتماعية والمحافظة التابع لها

قيمة المبلغ المستحق

شروط الحصول على مساعدات  تكافل وكرامة

حددت الوزارة عددا من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين للحصول على المعاش، وهي:

أن يكون المتقدم من ذوي الإعاقة أو مصابا بمرض مزمن مثبت بتقرير من القومسيون الطبي

ألا يقل عمر المتقدم عن 65 عاما بالنسبة لمعاش كرامة

ألا يكون المتقدم أو زوجته يعمل في الحكومة أو القطاع الخاص بأجر تأميني يزيد عن 400 جنيه

وجود أبناء في المرحلة التعليمية (من 6 إلى 18 عاما) بنسبة حضور لا تقل عن 80%

عدم امتلاك وسيلة نقل حديثة أو أرض زراعية تتجاوز نصف فدان

عدم امتلاك عقارات بغرض الاستثمار أو أكثر من محل تجاري

ألا يتلقى المتقدم تحويلات مالية من الخارج

ألا يكون للأبناء الملتحقين بالمدارس مصروفات تتجاوز 2000 جنيه سنويا

المستندات المطلوبة للتسجيل في البرنامج

عند التقدم للحصول على معاش تكافل أو كرامة، يجب إرفاق المستندات التالية:

صورة بطاقة الرقم القومي سارية

صور شهادات ميلاد جميع أفراد الأسرة

صورة قسيمة الزواج أو الطلاق أو الوفاة أو الهجر (حسب الحالة)

صورة بطاقة التموين إن وجدت

قيد مدرسي للأطفال من سن 6 إلى 18 عاما

قيد جامعي للطلاب في التعليم العالي

كود الإعاقة من اللجنة الطبية المختصة في حالة وجود إعاقة

صورة شهادة السجن في حالة حبس أحد الأبوين

إقرار وصاية في حالة وجود أيتام

ملء استمارة التقديم والتأكد من صحة البيانات المدرجة

