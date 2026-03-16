سوء النية واضح.. رد فعل صادم من وائل جمعة بعد خسارة الأهلي أمام الترجي

شن وائل جمعة، نجم الكرة المصرية السابق، هجوماً على لاعبي الأهلي عقب الخسارة من الترجي بهدف في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال جمعة فى تصريحات تلفزيونية" الأهلي أضاع فرصة ذهبية لتحقيق انتصار كان في المتناول، وبقليل من التنظيم والجرأة كان يمكن حسم اللقاء لصالحه".

واضاف "عدم وجود رأس حربة حقيقي كان عاملاً أساسياً في الخسارة، وكان من الأفضل توفير أموال الثلاثة لاعبين البدلاء المتواجدين على الدكة للتعاقد مع مهاجم محترف يليق باسم الأهلي"

وتابع" أن هناك علامات استفهام حول توظيف إمام عاشور الذي يتم استهلاكه في أدوار لا تناسبه، بالإضافة إلى الأداء الضعيف لزيزو، مشدداً على أن أزمة المهاجم الصريح ما زالت هي الصداع المزمن في رأس الفريق.

وشكك جمعة في قرارات حكم المباراة وموقف غرفة الفار، لو كان الحكم والفار حريصين على العدالة، لاحتسبت ركلة جزاء صحيحة لبن شرقي، لكن الحكم أظهر سوء نية وقراراته كانت غريبة جداً طوال اللقاء، حتى ركلة الجزاء المحتسبة للترجي فيها كلام كثير".