خالد الغندور يسخر من لاعبي الأهلي بعد الهزيمة من الترجي

ميرنا محمود

تلقى فريق الأهلي خسارة بهدف دون رد أمام الترجي الرياضي التونسي، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على ملعب ملعب حمادي العقربي برادس، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

و علق الإعلامي خالد الغندور ساخرا عبر فيسبوك :  مصطفى شوبير ينقذ الاهلي من هزيمة اكبر من النتيجة وإيه اللي بتعمله ده يا هاني،  الأهلي بالـ لبني غير موفق .


وبهذه النتيجة، يتأجل حسم بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي حتى مواجهة الإياب المرتقبة، التي ستقام يوم السبت المقبل على ملعب استاد القاهرة الدولي.

بداية حذرة وفرص متبادلة

شهدت الدقائق الأولى ضغطًا من جانب الترجي الذي سعى إلى تسجيل هدف مبكر، بينما لعب الأهلي بحذر دفاعي مع الاعتماد على المرتدات.

وحصل الأهلي على ركلة حرة مبكرة في الدقيقة الرابعة بعد عرقلة أحمد سيد زيزو، لكنه لم يتمكن من استغلالها بعد أن أبعد دفاع الترجي الكرة.

وفي الدقيقة 11، كاد لاعب الترجي دانهو أن يفتتح التسجيل بتسديدة قوية، لكن الحارس مصطفى شوبير تصدى لها ببراعة.

وتوقف اللعب لفترة قصيرة في الدقيقة 12 بعد إصابة إمام عاشور قبل أن يعود لاستكمال اللقاء.

واصل الفريقان تبادل المحاولات، حيث سدد محمود حسن تريزيجيه كرة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 21 تصدى لها الحارس، بينما أنقذ شوبير أكثر من فرصة خطيرة للترجي، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ركلة جزاء تمنح الترجي التقدم

مع انطلاق الشوط الثاني، أجرى الترجي عدة تغييرات من أجل تنشيط الهجوم، ورغم سيطرة الأهلي نسبيًا على وسط الملعب، فإن الخطورة الحقيقية كانت محدودة.

وفي الدقيقة 68، تدخلت تقنية الفيديو ليحتسب الحكم ركلة جزاء للترجي بداعي لمس الكرة يد محمد هاني داخل منطقة الجزاء.

وتقدم المدافع محمد أمين توجاي لتنفيذ الركلة في الدقيقة 73، مسجلًا هدف المباراة الوحيد بعدما سدد الكرة على يسار شوبير.

محاولات أهلاوية دون جدوى

حاول الأهلي العودة في النتيجة خلال الدقائق الأخيرة بإجراء عدة تغييرات هجومية، حيث دفع المدرب بكل من حسين الشحات وطاهر محمد طاهر لتنشيط الخط الأمامي.

وكاد الشحات أن يدرك التعادل بتسديدة قوية في الدقيقة 88 لكنها مرت بجوار القائم، كما أضاع ياسر إبراهيم فرصة خطيرة برأسية في الوقت بدل الضائع.

واستمر ضغط الأهلي حتى اللحظات الأخيرة، إلا أن دفاع الترجي نجح في الحفاظ على تقدمه، لتنتهي المباراة بفوز الفريق التونسي بهدف نظيف قبل مواجهة الإياب الحاسمة في القاهرة.

