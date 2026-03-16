إسلام صادق بعد فوز الترجي: علامة استفهام حول حكم اللقاء وأداء الأهلي

سقط الأهلي في فخ الخسارة أمام الترجي التونسي، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين امس الأحد، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.



وكتب الإعلامي إسلام صادق عبر حسابه علي فيسبوك "الاهلي يخسر من الترجي بهدف مقابل لاشيء في ذهاب دور ربع نهائي دوري الأبطال..علامة إستفهام على حكم اللقاء ..لكن أداء الأحمر لايزال لغزا كبيرا في ظل تخمة النجوم التي تتواجد بالفريق ..بصرف النظر عن تواضع توروب".

موعد مباراة الإياب بين الأهلي والترجي

ومن المقرر إقامة اللقاء يوم السبت 21 مارس الجاري في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة علي ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات اياب الدور الربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا. .