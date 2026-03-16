قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
علامات ليلة القدر.. كيف تعرف الليلة المباركة التي هي خير من ألف شهر؟
الإمارات.. حريق خزان وقود بمحيط مطار دبي في هجوم بمسيرة
ترامب: نجري محادثات مع إيران.. لكنهم ليسوا مستعدين
ترامب: إيران ضعفت عسكرياً وآن الأوان لمشاركة حلفاء دوليين في حماية مضيق هرمز
رغم ظروف الحرب وبزيادة تتجاوز 60%.. إيران تعلن رفع الحد الأدنى للأجور
إجازة البنوك في عيد الفطر 2026 خمسة أيام وموعد عودة العمل
هل بالذكاء الاصطناعي؟.. مراقبون يشككون في تفاصيل فيديو نتنياهو الجديد
طالب بكين بفتح مضيق هرمز.. ترامب يلوح بتأجيل لقائه مع الرئيس الصيني
السعودية والإمارات تتفقان على تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة
مطالب برلمانية بتوسيع التسهيلات الضريبية لتعزيز الاستثمار ودمج الاقتصاد غير الرسمي
أسعار الحديد عالميا ومحليا اليوم الإثنين 16-3-2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

البنا: ركلة جزاء الترجي أمام الأهلي غير صحيحة

الاهلي والترجي
الاهلي والترجي
رباب الهواري

قال محمود البنا محلل كرة القدم إن ركلة الجزاء التي احتُسبت ضد محمد هاني لاعب النادي الأهلي بدعوى لمسة اليد كانت غير صحيحة. 

وأكد البنا أن الفيديوهات والإعادات أظهرت أن الكرة جاءت عرضية، وأنه خلال الارتقاء في الهواء كان محمد هاني يشارك في الصعود مع لاعب آخر، ما يجعل أي تحرك طبيعي للذراعين أمرًا متوقعًا في مثل هذه الحالات.
 

لمسة اليد في كرة لا يُعاقب عليها

تابع البنا: لمسة اليد التي حدثت كانت في منطقة أسفل الإبط، وهي منطقة لا يعاقب عليها القانون وفق قوانين كرة القدم الحديثة. 

وأضاف أن اليد كانت في وضع طبيعي أثناء القفز، وأن الكرة لم تصطدم باليد إلا بعد وصولها لهذه المنطقة، ما يجعل القرار التحكيمي غير دقيق.

وأشار إلى أن تقييم لمسات اليد يعتمد على موضع اليد وطبيعة الحركة، وأن الحالة الحالية تظهر أن اللاعب لم يكن متعمدًا في لمس الكرة، كما أن الكرة لم تكن في وضع يمكن فيه اعتباره تهديدًا مباشرًا للمرمى.
 

الفار وركلة الجزاء غير الصحيحة

أكد محمود البنا أن استدعاء حكم الفيديو المساعد (VAR) في هذه الحالة لم يكن صحيحًا، لأن القانون لا يسمح باحتساب ركلة جزاء في لمسات اليد ضمن هذه المنطقة. بالتالي، فإن القرار الذي منح نادي الترجي التونسي ركلة الجزاء يُعد قرارًا خاطئًا من الناحية القانونية والاحترافية.
 

في النهاية، شدد البنا على أن احتساب ركلة جزاء ضد محمد هاني لم يكن مبررًا، وأن القانون واضح بشأن لمسات اليد في مناطق معينة من الجسم. وأضاف أن مثل هذه الحالات تؤثر على نتائج المباريات الكبرى، خاصة في دوري أبطال إفريقيا، ما يجعل من الضروري التدقيق والتحليل القانوني الدقيق قبل اتخاذ أي قرار من قبل الفار أو الحكام على أرض الملعب.


 

