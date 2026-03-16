قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأعلى للإعلام: منع ظهور المذيعة فرح علي شهرا وتغريم قناة الزمالك 100 ألف جنيه
الجيش الإسرائيلي يبدأ عملية برية لتوسيع المنطقة العازلة في جنوب لبنان
منع ظهور مذيعة الزمالك لمدة شهر وتغريم القناة مبلغ 100 ألف جنيه
رسالة الرئيس السيسي للعالم.. يجب وقف التصعيد وحقن الدماء وإنهاء الصراعات
العربية النقل دخلت في الاثنين الملاكي .. إصابات خطيرة بحادث مروع بالدائري
إجازة البنوك في عيد الفطر 2026 خمسة أيام .. وموعد عودة العمل
مصرع شاب في حادث موتوسيكل بالمنوفية | وشهود عيان: ملحقناهوش
رئيس المؤتمر: كلمة الرئيس السيسي في احتفالية ليلة القدر رسالة سلام للعالم
رسميا.. محمد عبد الغني نقيبا للمهندسين بحصوله على 10505 أصوات
بجائزة مليون جنيه.. الرئيس السيسي يكرم القارئ عمر علي لفوزه بالمركز الأول في دولة التلاوة
استجاب لطلبه.. لقطة إنسانية من الرئيس السيسي تجاه حافظ للقرآن في احتفالية ليلة القدر
رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ عدد من المشروعات بمنطقة قناة السويس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

الصحة : 21.3 مليون شاب مصري في الفئة العمرية من 15 إلى 24 عاماً

عبدالصمد ماهر

شاركت الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان في فعاليات اللقاء المجتمعي الذي نظمه اتحاد «بشبابها»، بحضور اللواء عادل العمدة مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا، والسيدة إيمان عبدالجابر رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة، والسيد محمد محمود رئيس مجلس إدارة الاتحاد، ونحو 300 من قيادات وأعضاء الاتحاد.

وأكدت الدكتورة عبلة الألفي في كلمتها أن الشباب يمثلون القوة المجتمعية الأكثر قدرة على التعلم والتطور وصناعة التغيير، وأنهم الركيزة الأساسية لحماية استقرار الدولة وتعزيز مسار التنمية.

عدد الشباب بين 20 و35 عاماً نحو 31 مليوناً

واستعرضت أبرز الإحصائيات الديموغرافية، مشيرة إلى أن مصر تضم نحو 21.3 مليون شاب في الفئة العمرية من 15 إلى 24 عاماً يشكلون حوالي 20% من إجمالي السكان، بينما يبلغ عدد الشباب بين 20 و35 عاماً 31 مليوناً، أي ما يقارب نصف سكان مصر، وهو ما يجسد ثروة بشرية هائلة يجب استثمارها في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ الوطن.

وأوضحت نائب الوزير أن الملف الاقتصادي يرتكز على محورين رئيسيين هما حجم الإنتاج وحجم الاستهلاك، وكلاهما مرتبط ارتباطاً مباشراً بعدد السكان، مؤكدة أن تحقيق التوازن يتطلب أن يكون معدل النمو السكاني في حدود ثلث معدل النمو الاقتصادي.

وأشارت إلى أن الدولة تسعى لخفض معدلات النمو السكاني ليصل عدد المواليد سنوياً إلى 1.7 مليون مولود بدلاً من المعدلات الحالية، أي بخفض يقارب 250 ألف مولود سنوياً، وذلك من خلال رفع الوعي بالصحة الإنجابية وبناء أسرة واعية تتخذ قراراتها على أسس علمية.

وأكدت أهمية مشورة ما قبل الزواج وتأجيل الحمل الأول لمدة تتراوح بين عام إلى عامين لإتاحة الفرصة لاستقرار الأسرة والاستعداد للحمل، إلى جانب دعم الولادة الطبيعية الآمنة، والحفاظ على حق الطفل في الرعاية الكاملة خلال أول عامين من عمره، مع المباعدة بين الولادات من 3 إلى 5 سنوات.

ودعت إلى ترشيد استهلاك الأسرة وفق احتياجاتها الأساسية ووضع سقف للإنفاق يتناسب مع مستوى الدخل، وتعزيز دور الأسرة في دعم الإنتاج من خلال الاهتمام بالتعليم خاصة تعليم الفتيات، حيث تمثل الفتيات 51% من طلاب الجامعات بينما لا تتجاوز نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل 16 إلى 18%.

وأضافت أن الإحصائيات تشير إلى أن 60 إلى 80% من السيدات لا يعملن ولا يرغبن في العمل، مما يستدعي تعزيز فرص التمكين الاقتصادي للمرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل، إلى جانب خفض الكثافة السكانية والتوسع نحو الظهير الصحراوي للمحافظات في إطار مشروعات الدولة التنموية الصناعية والتجارية والزراعية.

وأكدت الدكتورة عبلة الألفي أن تنمية المجتمع تبدأ من تنمية الأسرة، فالأسرة الصغيرة المتعلمة والصحية تكون أكثر قدرة على الاستثمار في تعليم وصحة أطفالها، مما ينعكس إيجاباً على بناء مجتمع أكثر قوة وإنتاجية. ودعت الشباب إلى دعم ثقافة القرار المستنير المبني على الدليل (الفهم – التبني – الدعم)، والمشاركة الفعالة في المبادرات المجتمعية الداعمة لخدمات الرعاية الصحية الأولية وتنظيم الأسرة التي توفرها الدولة مجاناً.

وزير الصحة اللقاء المجتمعي بالقضايا السكانية والتنموية عبلة الألفي نائب وزير الصحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفية

رفضت ممارسة الرذيلة معه.. طباخ يهشم رأس سيدة ويحاول التخلص من جثتها بالوراق

وائل جمعة

سوء النية واضح.. رد فعل صادم من وائل جمعة بعد خسارة الأهلي أمام الترجي

أسعار الدواجن

البانيه يكسر حاجز ال 250 جنيهًا.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

توتر في مضيق هرمز.. كوريا الجنوبية ترسل سفنا حربية ردا على تصريحات ترامب

توتر في مضيق هرمز.. كوريا الجنوبية ترسل سفنا حربية ردا على تصريحات ترامب

صلاة عيد الفطر

موعد صلاة عيد الفطر 2026 في مصر بالمحافظات.. اعرف توقيت صلاة العيد

عيسي سي

الإدارة نايمة في العسل.. ناقد رياضي يهاجم حكم مباراة الترجي والأهلي

احمد موسي

فساد في فساد.. أحمد موسى يهاجم حكم مباراة الأهلي والترجي التونسي

القلب

ثلاثة أطعمة في الثلاجة تضر القلب.. فما هي؟

ترشيحاتنا

أرشيفية

روسيا تنهي إجلاء جميع سائحيها من الإمارات

نتنياهو

مزاعم اعتداء جنسي تهز مكتب نتنياهو .. و الشرطة الإسرائيلية تحقق

أرشيفية

بريطانيا ترسل 8 بحارة إلى الشرق الأوسط

بالصور

الشباب والرياضة بالشرقية تتابع الاستعدادات النهائية لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك

الشباب والرياضة بالشرقية

قبل العيد.. صابون الصبار يعالج مشاكل البشرة

في عرسٍ قرآني..أزهر الشرقية يكرم حفظة القرآن بمعهد الصفوة بالزقازيق

إزالة 33 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لعنة نتنياهو

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: العدوان الإيراني على الخليج طعنة في خاصرة الأمة العربية

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رودامون

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: هل ما نعيشه اليوم هو الأصعب؟ أم أن المصريين واجهوا ما هو أقسى في الحروب؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : العالم .. بتوقيت طهران!

المزيد